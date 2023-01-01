Macron Avrupa'yı uyardı: Benzeri görülmemiş bir kriz

Çok sayıda ülke pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşı ile ortaya çıkan zorlu süreçte faizleri artırarak uygulamaya aldığı ekonomi politikalarından bir bir vazgeçiyor. Bunlardan biri de Japonya oldu. Japonya Merkez Bankası (BoJ) da, ultra gevşek para politikasında bir değişikliğe gitmezken, getiri eğrisi hedef aralığını da artı/eksi yüzde 0,5 düzeyinde korudu. Türkiye’de ise Merkez Bankası, Batı ülkelerinde kabul görmüş politikalarını bir kenara iterek kendine özgü bir politika izlemesiyle dikkat çekiyor. 2021’i yüzde 36 enflasyon ile kapatan Türkiye; düşük faiz ortamında daha fazla yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme politikasını benimsedi.