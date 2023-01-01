|
Dünya

Macron Avrupa'yı uyardı: Benzeri görülmemiş bir kriz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın, Ukrayna'daki çatışmayla beraber benzeri görülmemiş bir krizin içine sürüklendiğini açıkladı. Kıtanın özgür davranmak ile ABD ya da Çin tarafına geçmek arasında bir seçim yapmasının gerekliliğinin altını çizdi.

9:41 . 20/01/2023 Cuma
Diğer
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

İspanyol El Pais gazetesine verdiği röportajda Fransız lider, Avrupa'nın ekonomik modelinin "bu savaşın doğrudan ve dolaylı sonuçlarından derinden etkilendiğini" söyledi.


Macron, ekonomik açıdan dünyanın ABD ile Çin arasındaki "kutupluluk" tarafından tanımlandığını ve Avrupa'nın "ikisinden birinin kulu olmak" mı yoksa özgürlük ve dayanışma yolunu mu izlemek istediğine henüz karar vermediğini söyledi.


Fransa cumhurbaşkanı, Avrupa şimdiye kadar bu soruya tam olarak cevap veremese de, cevabın "ekonomik, teknolojik ve askeri açıdan egemen bir Avrupa. Diğer bir deyişle, gerçekten güçlü bir Avrupa" olduğunu vurguladı.


Macron, Avrupa'nın şu anda yaşadığı krizin, kıtanın Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonraki dönemi tam olarak "sindirmemiş" olmasına da bağlı olduğuna inanıyor.


Fransa cumhurbaşkanı, AB'nin Soğuk Savaş sona erdiğinde "sorunların çözüldüğü" inancıyla hızla doğuya doğru genişlemeye koştuğunu söyledi.


Şu anda AB'nin, bloğun geleceği konusunda farklı görüşlere sahip iki ulus grubu olduğunu söyleyen Macron, Doğu Avrupa'nın AB içinde daha fazla ulusal özerklik istediğini ve "onları nasıl dinleyeceğimizi bilmenin gerektiğini" söyledi.


#Avrupa
#Macron
#gelecek
#Fransa
7 dakika önce
default-profile-img
Macron Avrupa'yı uyardı: Benzeri görülmemiş bir kriz
İstanbul'da eylem hazırlığı yapan 'Yabancı Terörist Savaşçı' 10 kişi yakalandı
CHP'li Barış Yarkadaş İHA'ları hedef alan Babacan'a destek verdi: Neden eleştirilmesin kutsal mıdır?
ÖZET | Manchester City-Tottenham: 4-2
9 gollü tarihi maçta kazanan taraf PSG oldu
Okullar yarıyıl tatili bugün başlıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.