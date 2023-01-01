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Dünya
Putin neden Rus birliklerini sürekli Ukrayna'nın Bakhmut kentine yolluyor?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin birinci yıl dönümü gelecek ay tamamlanmış olacak. ABD' için askeri stratejist olarak görev yapan Tümgeneral Mick Ryan, zaman daralırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birkaç hafta içinde büyük bir zafer elde etmek istediğini söyledi. Ryan, Rusya'nın birliklerini stratejik olarak çok büyük bir öneme sahip olmayan Bakhmut'u ele geçirme isteğinin ise burasının Ukrayna ordusunun güçlü olduğu bir yer olmasından ileri geldiğini açıkladı. Buna göre Rusya, Donbas'ta sekiz yıldır savunma hattında bulunan deneyimli Ukrayna askerlerini yıpratabilirse savaşta ilerlemesi daha kolay olacak.
14:05 . 19/01/2023 Perşembe
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Rusya-Ukrayna savaşı.

Rusya-Ukrayna savaşı.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları geçen yıl 24 Şubat'ta başladı. Rusya'nın komşu Ukrayna'yı işgalinin birinci yıl dönümüne sadece haftalar kalmışken, Moskova güçleri savaşta yüksek bedeller ödemelerine rağmen henüz hedeflerine ulaşamadı.


PUTİN İŞGALİN YIL DÖNÜMÜNDEN ÖNCE BÜYÜK BİR ZAFER İSTİYOR


ABD Genelkurmay Başkanlığı'nda stratejist olarak çalışan emekli Tümgeneral Mick Ryan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgalin yıl dönümünden önce büyük bir zafer elde etmek için birliklerini Ukrayna'nın savunma hatlarının güçlü olduğu bölgelere yığmaya devam ettiğini söyledi.


ÇATIŞMALAR SON ZAMANLARDA BAHKMUT'TA YOĞUNLAŞTI


Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar, son haftalarda Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesindeki Bakhmut kenti çevresinde yoğunlaştı. Bakhmut'un birkaç kilometre kuzeyinde, Rus kuvvetlerinin ve Wagner Grubu paramiliter örgütüne ait paralı askerlerin dikkatlerini odakladığı daha küçük bir kasaba olan Soledar var.


Ryan, bu kentsel alanların çok fazla stratejik faydası olmadığını ve "Rusya'nın bu kasabalar için büyük kayıplara" uğradığını bildirdi. Ancak Ryan, Rusya'nın Ukrayna'nın en güçlü olduğu bölgelere saldırmayı seçtiğini belirterek şunları söyledi:


UKRAYNA 8 YIL BOYUNCA BU BÖLGEDE SAVUNMA HAZIRLADI


“Donetsk ve Luhansk bölgelerinden oluşan Donbas, Ukrayna güçlerinin 2014'ten beri Rus destekli ayrılıkçılarla savaştığı yer. Kiev'in burada çok sayıda takviye savunma hattı hazırlamak için sekiz yılı oldu. Savaşta düşmanın en güçlü ve en hazırlıklı olduğu bölgelere saldırmak genellikle tavsiye edilmez. Ancak, Putin'in Ukrayna işgalinin birinci yıl dönümünden önce Rus halkının kayıplarına layık olarak gösterebileceği bir şeye ihtiyacı var. Soledar ve Bakhmut bu fikre uyuyor. Buradaki deneyimli Ukrayna birliklerini zayıflatmak daha sonra onun ilerleyişini kolaylaştırabilir" dedi.


Öte yandan, üst düzey bir ABD askeri yetkilisi geçen hafta Bakhmut civarındaki çatışmanın "gerçekten şiddetli ve vahşi" olduğunu ve iki taraf arasında karşılıklı binlerce top atışının yapıldığını açıkladı. İngiltere Savunma Bakanlığı ise Ukrayna kuvvetlerinin bu hafta Bakhmut'un hemen kuzeyindeki Soledar'dan çekilerek kontrolü Putin'in birliklerine ve Wagner savaşçılarına devrettiğini duyurdu.


"DEĞERLİ BİR ZAFER DEĞİL"


Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmayı, Moskova'nın saldırılarının artık "Bakhmut ve çevresine" odaklandığını belirterek, Rusya'nın kasabanın önemini "abarttığını", bunun savaşın maliyeti göz önüne alındığında değerli bir zafer olmadığını belirtti.


Diğer taraftan, Brüksel'de savunma bakanları ile konuşan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoană, Putin'in "uzun bir savaşa" hazırlandığı ve askeri ittifakın buna hazırlanması gerektiği konusunda uyardı.


"PUTİN UZUN BİR SAVAŞA HAZIRLANIYOR"


Geoană, "Silah ve mühimmat üretmek için endüstriyel kapasitemizi artırmamız ve kendi stoklarımızı yenilemek için savunma sanayi ile yakın çalışmamız gerekiyor. Bu durum Ukrayna ve kendi caydırıcılık politikamız için önemli" diye konuştu.




#Rusya
#Ukrayna
#Bakhmut
#Rus Birlikleri
2 saat önce
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Putin neden Rus birliklerini sürekli Ukrayna'nın Bakhmut kentine yolluyor?
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