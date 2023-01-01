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Dünya
Avrupa Parlamentosu Ukrayna savaşındaki suçlar için özel mahkeme çağrısında bulundu
Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna'da savaş suçu işlediği gerekçesiyle Rusya'nın sorumlularının yargılanacağı uluslararası mahkeme kurulmasını talep etti.
16:47 . 19/01/2023 Perşembe
AA
Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna'da savaş suçu işlediği gerekçesiyle Rusya'nın sorumlularının yargılanacağı uluslararası mahkeme kurulması talebinde bulundu.


Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP Genel Kurulunda yapılan oylamada kabul edilen tasarıda, Rusya'nın siyasi ve askeri liderlerinin Ukrayna'daki savaşta suç işlediği, bu suçlardan sorumlu tutulmaları gerektiği belirtildi.


AP milletvekilleri, sorumluların adalet önüne çıkarılması için koordineli uluslararası eylem gerekliliğini vurguladı. Tasarıda, Ukrayna ve uluslararası camia ile yakın işbirliği içinde Rus askeri ve siyasi liderlerinin yanı sıra Belarus yönetimi gibi Rusya'ya yardım edenlerin de yargılanması için özel bir askeri mahkeme kurulması konusunda AB'ye çalışma yürütmesi çağrısında bulunuldu.


Milletvekilleri, böyle bir mahkemenin uluslararası yargı alanındaki boşluğu dolduracağını, Uluslararası Ceza Mahkemesinin soruşturma çabalarını tamamlayacağını savundu.


Tasarı, 19'a karşı 472 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. 33 milletvekili çekimser kaldı.



#Avrupa Parlamentosu
#Rusya
#Ukrayna
38 dakika önce
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Avrupa Parlamentosu Ukrayna savaşındaki suçlar için özel mahkeme çağrısında bulundu
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