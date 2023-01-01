Avrupa Parlamentosu Ukrayna savaşındaki suçlar için özel mahkeme çağrısında bulundu

Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Davos kasabasında, değerlendirmelerde bulunan Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, "Türk dostlarımızla çok iyi bir işbirliğimiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi kişisel ilişkim var ve temmuzdaki NATO zirvesinde kendisini Vilnius'te ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye, NATO topluluğumuzun çok önemli bir üyesi." dedi.