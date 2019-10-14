Fırat’ın batısında operasyon hazırlıkları tamamlandı: Köprü malzemeleri getirildi Fırat’ın batısında operasyon hazırlıkları tamamlandı: Köprü kurulacak Erdoğan’ın açıklaması üzerine ise Fırat’ın batısındaki Gaziantep’in Karkamış ve Suriye’nin Cerablus kentinde bulunan Türk ve Milli Suriye Ordusu birlikleri yoğun bir şekilde hazırlıklarına başladı. Türkiye’den yapay köprü malzemeleriyle TSK’nın envanterinde bulunan ve bataklık ya da suyun içerisinden tank, zırhlı araçların geçişine olanak tanıyan askeri hasır aracı, köprülü tank gibi milli araçlar bölgeye sevk edildi. Gecede süren sevkiyatlarda Aynel Arap’ın batıdan kuşatmasında yer alacak olan tank, zırhlı birliklerle diğer araçların bölgeye intikali sürdü.

Haber Merkezi 14 Ekim 2019, 10:49 Son Güncelleme: 14 Ekim 2019, 12:04 IHA