Dünya Fıratın batısında operasyon hazırlıkları tamamlandı Köprü kurulacak
BARIŞ PINARI HAREKATI

Fırat’ın batısında operasyon hazırlıkları tamamlandı: Köprü malzemeleri getirildi

Fırat’ın batısında operasyon hazırlıkları tamamlandı: Köprü kurulacak

Erdoğan’ın açıklaması üzerine ise Fırat’ın batısındaki Gaziantep’in Karkamış ve Suriye’nin Cerablus kentinde bulunan Türk ve Milli Suriye Ordusu birlikleri yoğun bir şekilde hazırlıklarına başladı. Türkiye’den yapay köprü malzemeleriyle TSK’nın envanterinde bulunan ve bataklık ya da suyun içerisinden tank, zırhlı araçların geçişine olanak tanıyan askeri hasır aracı, köprülü tank gibi milli araçlar bölgeye sevk edildi. Gecede süren sevkiyatlarda Aynel Arap’ın batıdan kuşatmasında yer alacak olan tank, zırhlı birliklerle diğer araçların bölgeye intikali sürdü.

Haber Merkezi IHA
Tank, zırhlı araçlar sevk edildi.
Tank, zırhlı araçlar sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusunda güvenli bölge oluşturulmak için başlanılan Barış Pınarı Harekatı’nda yeni hedefin Aynel Arap olduğunu açıklamasının ardından Fırat Nehri’nin batısında harekat için hazırlıklar tamamlandı. Harekat talimatının gelmesinin ardından birlikler Fırat’ın üstüne kurulacak yapay köprüden geçerek Aynel Arap’ı batıdan kuşatacak.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda kalan yaklaşık 480 kilometrelik Suriye sınırı boyunca 30-40 kilometre derinlikte bir güvenli bölge oluşturulması için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın 6. gününde Rasulayn ve Tel Abyad’da kontrolün sağlanmasının ardından yeni hedef olarak Aynel Arap bölgesini duyurdu.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'nı kim ne derse desin durdurmayacağız
    OYNAT 01:10
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'nı kim ne derse desin durdurmayacağız
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 'Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi' konulu 3'üncü Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, attığımız bu adımı asla durdurmayacağız, kim ne derse desin durdurmayacağız.' ifadesini kullandı.

Karkamış Gümrük Kapısı’ndan tırların üstünde geçirilen araç ve malzemeler, Fırat Nehri’nin batısındaki güvenli bir bölgede hazır bir şekilde bekletiliyor. Hazırlıklarını tamamlayan istihkam ve hücum birlikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelecek talimat üzerine harekete geçecek. Fırat’ın üstünde oluşturulacak yapay köprüyle zırhlı araçların nehirden geçmesi sağlanacak. Fırat’ın batısından çıkacak takviye Türk ve Milli Suriye Ordusu birlikleri, önce YPG-PKK kontrolündeki Zormağar bölgesini ardından ise Aynel Arap’a kadar uzanan köyleri tek tek ele geçirerek şehri batıdan kuşatmasında görev alacak.

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