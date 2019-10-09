Dünya Barış Pınarı Harekatı Türkiye vurunca ABDli ve YPGli komutanlar toplantı yaptı
ORTADOĞU

Barış Pınarı Harekatı başlayınca ABD ve YPG'li komutanlar gizlice toplandı

Barış Pınarı Harekatı: Türkiye vurunca ABD'li ve YPG'li komutanlar toplantı yaptı

Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı askeri adımı olan Barış Pınarı Harekatı bölgedeki dengeleri doğrudan değiştirecek. Daha önce çok kez YPG'li teröristlerle bölgede fotoğraf veren ABD'li subayların, Türkiye'nin saat 16'daki ilk ateşinin hemen ardından 'acil' koduyla toplantı düzenlediği öğrenildi.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
ABD'li komutanlar YPG'li teröristlerle daha önce de sıklıkla görüşüyor, teröristlerin teknik-taktik-lojistik gibi konuları aBD tarafından çözülüyordu.
ABD'li komutanlar YPG'li teröristlerle daha önce de sıklıkla görüşüyor, teröristlerin teknik-taktik-lojistik gibi konuları aBD tarafından çözülüyordu.

Yapıldı, yapılacak, iptal oldu, olmadı derken Türkiye uzun süredir beklenen operasyonunu bugün başlattı ve Barış Pınarı Harekatı saat 16 itibariyle start aldı.

Komandoların işaretlediği alanlar Türk savaş uçaklarınca vurulurken, akşam saatlerine doğru fırtına obüslerinin yoğun şekilde ateşlendiği gözlendi.

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ABD'li komutanlarla YPG'li sözde komutanlar gizlice görüştü

TSK'nın operasyona başladığı saatlerde daha önce kontrol altına alınan Suriye'deki bölgeler, sınır hattındaki bazı iller ve Ankara'daki istihbarat merkezine de bilgiler akmaya başladı.

Yenisafak.com'un güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre Türkiye'nin harekata başlamasının hemen ardından ABD'li ve YPG'nin sözde komutanları 'acil' koduyla bir toplantı gerçekleştirdi.

DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonu Külliye'deki Harekat Merkezi'nden anbean takip etti. Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi alırken.

Fırtına topçuları göz açtırmıyor

Havanın kararmasının ardından Türkiye havadan vurduğu yerlerin yanı sıra bu kez daha önce belirlenen hedefleri Fırtına topçu bataryaları ve Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) tarafından vurmaya başladı.

DHA
Koral sisteminin teknik özellikleri.

Türkiye'nin bölgede özellikle yerli unsurları çok etkin kullandığı, iletişim altyapısının kesilmesinden, hedeflerin oldukça hassas bir şekilde vurulmasına varıncaya kadar hem saldırı hem de savunma tarafında milli silahların görevler üstlendiği öğrenildi.

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