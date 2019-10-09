Barış Pınarı Harekatı: Türkiye vurunca ABD'li ve YPG'li komutanlar toplantı yaptı

ABD'li komutanlar YPG'li teröristlerle daha önce de sıklıkla görüşüyor, teröristlerin teknik-taktik-lojistik gibi konuları aBD tarafından çözülüyordu.

Yapıldı, yapılacak, iptal oldu, olmadı derken Türkiye uzun süredir beklenen operasyonunu bugün başlattı ve Barış Pınarı Harekatı saat 16 itibariyle start aldı.

Komandoların işaretlediği alanlar Türk savaş uçaklarınca vurulurken, akşam saatlerine doğru fırtına obüslerinin yoğun şekilde ateşlendiği gözlendi.

Video: Obüs atışlarıyla beraber Akçakale belediyesinde mehter marşı sesleri yükseldi

ABD'li komutanlarla YPG'li sözde komutanlar gizlice görüştü

TSK'nın operasyona başladığı saatlerde daha önce kontrol altına alınan Suriye'deki bölgeler, sınır hattındaki bazı iller ve Ankara'daki istihbarat merkezine de bilgiler akmaya başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır.



Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019

Yenisafak.com'un güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre Türkiye'nin harekata başlamasının hemen ardından ABD'li ve YPG'nin sözde komutanları 'acil' koduyla bir toplantı gerçekleştirdi.

DHA Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonu Külliye'deki Harekat Merkezi'nden anbean takip etti. Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi alırken.

Fırtına topçuları göz açtırmıyor

Havanın kararmasının ardından Türkiye havadan vurduğu yerlerin yanı sıra bu kez daha önce belirlenen hedefleri Fırtına topçu bataryaları ve Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) tarafından vurmaya başladı.

DHA Koral sisteminin teknik özellikleri.

Türkiye'nin bölgede özellikle yerli unsurları çok etkin kullandığı, iletişim altyapısının kesilmesinden, hedeflerin oldukça hassas bir şekilde vurulmasına varıncaya kadar hem saldırı hem de savunma tarafında milli silahların görevler üstlendiği öğrenildi.

GÜNDEM Erdoğan başkanlığında Barış Pınarı Harekatı koordinasyon toplantısı yapıldı

DÜNYA Barış Pınarı 'Koral' ile başladı: Sistemin menzili 200 km