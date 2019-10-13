Dünya Barış Pınarı Harekatında 42 köy YPG/PKKlı teröristlerden kurtarıldı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı'nda 42 köy YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480'e yükselirken Tel Abyad ve Resulayn ilçelerine bağlı 42 köy, YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Haber Merkezi AA
Barış Pınarı Harekatı
Barış Pınarı Harekatı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında Tel Abyad'daki YPG hedefleri obüslerle vuruluyor.

Tel Abyad içerisindeki Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanlarından alınan bilgiye göre, muhalif askerler şu an ilçe merkezinin doğu ve batısından ilerlemeye çalışıyor.

Barış Pınarı Harekatı: YPG/PYD üyesi 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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Barış Pınarı Harekatı: YPG/PYD üyesi 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

YPG/PKK'lı teröristler ilçe merkezinin yakın çevresinde direniş gösteriyor. SMO, bölgeye takviye güçler sevk ediyor.

TSK ve SMO birlikleri Barış Pınarı'nda ilerleyişini sürdürüyor.

42 KÖY TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk belde merkezi, harekat kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Suriye Milli Ordusu askerleri, belde merkezinde kontrolü sağladı. Kurtarılan bölgelerde arama tarama faaliyeti devam ediyor.

Harekatta Tel Abyad ve Resulayn ilçelerine bağlı 42 köy, YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

480 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekat kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.

Güney ve doğudan kuşatılan Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesi an meselesi
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Güney ve doğudan kuşatılan Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesi an meselesi
  • Bakanlı açıklamasında "Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu" denildi.

Harekatta Fırat'ın doğusundaki Resulayn meskun mahali dün kontrol altına alınmıştı.

YPG/PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı: Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı
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YPG/PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı: Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı
Barış Pınarı Harekatı ile bozguna uğrayan YGP/PKK'lı teröristler yine sivillere saldırdı. Suruç ilçesine teröristler tarafından atılan 3 havan mermisi nedeniyle 1 kişi yaralandı. Akçakale'ye de saldıran teröristlerin attığı havan mermisi bir binaya isabet etti.

Arap medyasından skandal kurgu
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Arap medyasından skandal kurgu
Suudi merkezli Al Arabiya Kanalı muhabiri operasyonun düzenlendiği bölgede sivil yaralı ve ölü bulamadıkları için, iki çocuk getirtip caddenin ortasına yere yatırarak ucuz bir prodüksiyona imza attı. Muhabirin sahte hareketler sergilediği video Suudi kanalının kara propaganda çabasını gözler önüne serdi.


Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerler için yemek yapıyorlar: Onlar bizim gururumuz
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Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerler için yemek yapıyorlar: Onlar bizim gururumuz

YPG/PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı: Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı
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YPG/PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı: Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı

Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad'ın Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad'ın Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı

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Barış Pınarı Harekatı: 480 terörist etkisiz hale getirildi
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