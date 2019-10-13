Barış Pınarı Harekatı'nda 42 köy YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı

YPG/PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı: Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı

Barış Pınarı Harekatı ile bozguna uğrayan YGP/PKK'lı teröristler yine sivillere saldırdı. Suruç ilçesine teröristler tarafından atılan 3 havan mermisi nedeniyle 1 kişi yaralandı. Akçakale'ye de saldıran teröristlerin attığı havan mermisi bir binaya isabet etti.