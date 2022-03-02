Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'den ülkedeki mültecilere skandal çağrı: Çadırlarınızı Ukraynalılara verin

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta Batı’nın ırkçı söylemleri devam ediyor. Daha önce Fransa’da onlarca cami kapatan İslam düşmanı, ırkçı İçişler Bakanı Gerald Darmanin, yeni bir skandala imza attı.

'Utanmıyor musunuz?'

Suriye, Irak, Afganistan gibi ülkelerdeki savaştan kaçarak Fransa’ya sığınan ve sokaklarda çadırlarda yaşamak zorunda kalan mültecilere seslenen Darmain, “Çadırlarınızı Ukraynalı mültecilere bağışlayın. Sizi krallar gibi ağırlıyoruz. Ukraynalı göçmenlerin bir sobası bile yokken iki soba sahibi olmaktan utanmıyor musun?” ifadelerini kullandı.

Özellikle Batı medyasında yer alan yayınlar, Ukrayna'yı Irak, Afganistan veya Suriye gibi diğer ülkelerden daha “uygar” olarak nitelendirirken, kullanılan rahatsız edici tavır tepkilere neden oluyor.

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"Burası Afganistan değil"

ABD merkezli CBS NEWS muhabiri Charlie D'Agata canlı yayında "Burası on yıllardır kaosla yaşayan Irak veya Afganistan değil. Burası böyle şeyleri görmeyi hiç ummadığınız medeni Avrupalılara has bir kent." ifadelerini kullanmıştı.

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Üçüncü dünya ülkesi değil

ITV News muhabiri Lucy Watson da bir tren istasyonundan yaptığı yayında "Ukraynalıların başlarına düşünülemez bir şey geldi. Burası gelişmekte olan bir üçüncü dünya ülkesi değil, burası Avrupa." demişti.

OYNAT 00:39 Avrupalı gazetecilerin ırkçı açıklamaları dehşete düşürdü: Bunlar Suriyeli değil bunlar bizimki gibi arabalara binen Avrupalılar Avrupalı gazeteciler, canlı yayında Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, sarf ettikleri cümleler dehşete düşürdü. Kadın muhabir, 'Şimdi başlarına düşünülemez bir şey geldi ve bu gelişmekte olan bir üçüncü dünya ulusu değil, burası Avrupa.' derken bir diğeri ise, 'Mavi gözlü, sarı saçlı Avrupalı insanlar öldürülüyor' diyerek Avrupa dışındaki kişileri ikinci sınıf gördüklerini açıkça belli ettiler. BiP'te paylaş

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"Mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum"

BBC'ye konuşan Ukrayna'nın eski başsavcı yardımcısı David Sakvarelidze ise canlı yayında "Benim için bu yaşananlar çok duygusal, çünkü mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum" sözlerini sarf etmişti.