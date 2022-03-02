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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'den ülkedeki mültecilere skandal çağrı: Çadırlarınızı Ukraynalılara verin

Fransa’nın ırkçı ve İslam düşmanı İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede sokakta yaşayan göçmenlere skandal bir çağrıda bulundu. Suriye, Afganistan, Irak gibi ülkelerdeki savaştan kaçarak Fransa’ya sığınan göçmenlere, “Çadırlarınızı Ukraynalı sığınmacılara verin” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmaninden ülkedeki mültecilere skandal çağrı: Çadırlarınızı Ukraynalılara verin
Gérald Darmanin

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta Batı’nın ırkçı söylemleri devam ediyor. Daha önce Fransa’da onlarca cami kapatan İslam düşmanı, ırkçı İçişler Bakanı Gerald Darmanin, yeni bir skandala imza attı.

'Utanmıyor musunuz?'

Suriye, Irak, Afganistan gibi ülkelerdeki savaştan kaçarak Fransa’ya sığınan ve sokaklarda çadırlarda yaşamak zorunda kalan mültecilere seslenen Darmain, “Çadırlarınızı Ukraynalı mültecilere bağışlayın. Sizi krallar gibi ağırlıyoruz. Ukraynalı göçmenlerin bir sobası bile yokken iki soba sahibi olmaktan utanmıyor musun?” ifadelerini kullandı.

  • Özellikle Batı medyasında yer alan yayınlar, Ukrayna'yı Irak, Afganistan veya Suriye gibi diğer ülkelerden daha “uygar” olarak nitelendirirken, kullanılan rahatsız edici tavır tepkilere neden oluyor.

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"Burası Afganistan değil"

ABD merkezli CBS NEWS muhabiri Charlie D'Agata canlı yayında "Burası on yıllardır kaosla yaşayan Irak veya Afganistan değil. Burası böyle şeyleri görmeyi hiç ummadığınız medeni Avrupalılara has bir kent." ifadelerini kullanmıştı.

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Üçüncü dünya ülkesi değil

ITV News muhabiri Lucy Watson da bir tren istasyonundan yaptığı yayında "Ukraynalıların başlarına düşünülemez bir şey geldi. Burası gelişmekte olan bir üçüncü dünya ülkesi değil, burası Avrupa." demişti.

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"Mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum"

BBC'ye konuşan Ukrayna'nın eski başsavcı yardımcısı David Sakvarelidze ise canlı yayında "Benim için bu yaşananlar çok duygusal, çünkü mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum" sözlerini sarf etmişti.

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