Batı’nın çirkin ırkçı söylemlerine tepki yağdı: Bunlar Afgan değil sarı saçlı mavi gözlü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 6'ıncı güne girilirken, ülkeden tahliye edilen Ukraynalıların geleceği merak konusu oldu. Özellikle Avrupa ülkeleri peş peşe yaptıkları açıklamalarla Ukraynalılara kapılarının açık olduğunu duyurdu. Avrupa'nın Ukraynalı mülteciler karşısındaki bu tutumu, Suriyeli ve Afgan göçmenler konusundaki iki yüzlü tavrını hatırlattı.

BATI MEDYASI, İNSAN AYRIMINA BAŞLADI

Öyle ki Avrupa'nın bu tavrını batılı medya kuruluşları da açıktan konuşmaya başladı. Son olarak TikTok'ta yayın yapan 'movierf' isimli hesap, Batılı medya kuruluşlarının Ukraynalı göçmenleri farklılaştırmaya çalışmasını gözler önüne serdi.

OYNAT 00:39 Avrupalı gazetecilerin ırkçı açıklamaları dehşete düşürdü: Bunlar Suriyeli değil bunlar bizimki gibi arabalara binen Avrupalılar Avrupalı gazeteciler, canlı yayında Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, sarf ettikleri cümleler dehşete düşürdü. Kadın muhabir, 'Şimdi başlarına düşünülemez bir şey geldi ve bu gelişmekte olan bir üçüncü dünya ulusu değil, burası Avrupa.' derken bir diğeri ise, 'Mavi gözlü, sarı saçlı Avrupalı insanlar öldürülüyor' diyerek Avrupa dışındaki kişileri ikinci sınıf gördüklerini açıkça belli ettiler. BiP'te paylaş

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"BURASI AFGANİSTAN YA DA IRAK DEĞİL, DAHA MEDENİ VE AVRUPALI"

Hesapta derlenen videoda CBC News ve BBC muhabirlerinin, Ukraynalıları dış görünüşlerine göre kendilerinden olarak görmesi, izleyenleri şaşkına çevirdi.CBC News muhabiri, Ukraynalıları diğer mültecilerden ayırarak, “Affınıza sığınarak söylüyorum, burası Irak ya da Afganistan gibi on yıllardır çatışma yaşanan bir yer değil. Burası bunun yaşanmasını beklemediğiniz daha medeni, daha Avrupalı, bu sözleri dikkatle seçmem gerekiyor, bir şehir.” dedi.

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"AVRUPALI ÇOCUKLAR PUTİN'İN FÜZELERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLÜYOR"

CBC News muhabirinin ardından videoda söz alan BBC muhabiri de skandal ifadeler kullandı. BBC çalışanı, "Bu olaylar benim için çok duygusal çünkü, sarı saçlı mavi gözlü insanların ve Avrupalı çocukların her gün Putin’in füzeleri tarafından öldürüldüğünü görüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan açıklamaları derleyen hesabın yaptığı yorum da dikkatlerden kaçmadı.