Fransa'nın Cannes kentinde bir cami antisemitizm iddiasıyla kapatılacak

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cnews televizyon kanalında yaptığı açıklamada, camide "antisemitik" söylemlerde bulunulduğunu, caminin daha önce hükümet tarafından çeşitli gerekçelerle kapatılan Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi'ne (CCIF) ve yardım derneği Baraka City'ye destek verdiğini ileri sürdü.

Bu iddialar nedeniyle ibadethanenin kapatılacağı ifade eden Darmanin, ülkede 70 caminin "radikalleştiğini" iddia etti.

Ülkede son dönemde kapatılan cami sayısı dikkat çekiyor

Fransa'nın Allonnes kentinde 25 Ekim 2020'de Darmanin'in talebiyle 300 kişilik cemaate sahip cami, "radikal İslam'ı savunduğu" gerekçesiyle 6 ay kapatılmıştı.

Darmanin, daha önce yaptığı açıklamada, denetlemeler sonucunda ülkedeki 92 camiden 21'inin kapatıldığını kaydetmişti.

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