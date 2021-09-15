Dünya Fransada sel felaketi Turuncu alarm ilan edildi
AVRUPA

Fransa'da sel felaketi: Turuncu alarm ilan edildi

Fransa'nın güneyindeki Gard bölgesinde meydana gelen sel ve şiddetli yağışlar nedeniyle onlarca kişi tahliye edilirken, bir kişi hafif yaralandı.

Haber Merkezi AA
Fransada sel felaketi: Turuncu alarm ilan edildi
Fransa

Fransız basınındaki haberlere göre, Gard bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle şehir içi ve şehirler arası yollar ulaşıma kapandı, tren seferleri durduruldu.

Langlade ve Gallargues-le-Montueux kentleri arasındaki yollarda mahsur kalan 30 kadar kişi tahliye edildi. Bölgedeki 60 kadar kent, şiddetli yağış ve selden etkilendi.

Selden ciddi şekilde etkilenen Aimargues kentindeki bir kampta bulunan 60 kişi tahliye edildi.

Bölgedeki sel ve şiddetli yağışlar bir kişinin hafif yaralanmasına neden olurken, Valilik selde kaybolan bir kişinin bulunduğunu bildirdi.

DOĞAL AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Gard bölgesini ziyaret eden İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaptığı açıklamada, bölgeyi doğal afet bölgesi ilan ettiklerini belirtti.

Fransızlara dikkatli olunması uyarısında bulunan Darmanin, bölgede görev yapan 900 itfaiye erine teşekkür ederek, itfaiye ekiplerinin selde 450 yerde müdahalede bulunduğunu söyledi.

Fransız Meteoroloji İdaresi, Gard, Herault, Ardeche, Drome ve Isere bölgelerinde sel ve şiddetli yağış riskinin bulunduğunu, bu nedenle bu bölgelerde turuncu alarm ilan edildiğini bildirdi.

Fransa'da sel
OYNAT 00:40
Fransa'da sel
Fransa'nın güneybatısında yer alan Agen kentinde, 2 saat içinde 2 aylık yağmur yağmasının ardında kentte sel felaketi meydana geldi.


Merkel Fransa’da Macron’u geçti
DÜNYA
Merkel Fransa’da Macron’u geçti

Fransız Eric Zemmour: Cumhurbaşkanı olursam Müslüman isimlerini yasaklayacağım
DÜNYA
Fransız Eric Zemmour: Cumhurbaşkanı olursam Müslüman isimlerini yasaklayacağım

Fransa medyası Türkiye’yi AB’yi tehdit eden güçler arasında gösterdi
DÜNYA
Fransa medyası Türkiye’yi AB’yi tehdit eden güçler arasında gösterdi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atan genç: Pişman değilim
DÜNYA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atan genç: Pişman değilim

Lafarge davasının sivil taraftarları: DEAŞ'a ödeme talimatı Fransa'dan gitti
DÜNYA
Lafarge davasının sivil taraftarları: DEAŞ'a ödeme talimatı Fransa'dan gitti

Fransa'da aşı kaosu: Birbirlerine girdiler
FOTOĞRAF 7
Title
Fransa’da binlerce aşı karşıtı, sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasına yönelik yasa tasarılarını protesto etmek için üst üste 9. hafta sonu başkent Paris’te sokaklara döküldü.
Title
Başkent Paris’in 3 farklı noktasında düzenlenen gösteriler, sert polis denetimi altında gerçekleştirildi. Pierre Laroque Meydanı’nda toplanan göstericiler, aşı zorunluluğu ve sağlık kartı dayatılması başta olmak üzere hükümetin aşı politikalarını protesto etti. Gösteriye hasta bakıcılar, itfaiyeciler ve öğrencilerin yanı sıra Sarı Yelekliler de küçük gruplar halinde katıldı.
Title
Title
Bir araya gelen sivil gruplar, protestoculara saldırdı. Taraflar birbirlerini yumruk ve bayrak sopalarıyla darbetti. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Gösterilerin farklı bir boyuta ulaştığı o anlar ise bölgedekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.
Title
Title
Title
Fransa'da aşı kaosu: Birbirlerine girdiler
Fransa'da aşı karşıtları, sağlık kartı kullanımı ve sağlık çalışanlarının zorunlu aşılanmasını protesto etmek için üst üste 9. hafta sonu başkent Paris'te sokaklara döküldü.


Abone Ol Google News
Yok abi abarttınız

'Yok abi abarttınız'

​Markete giderken polise yakalanan koronalı gençten ilginç tepki.
Apaçık hadsizlik

Apaçık hadsizlik

​Döngüsel kültüre çığ gibi tepki.
Norveç Meclisinde iki PKKlı

Norveç Meclisi'nde iki PKK'lı

​İşçi Partisi'nden aday olan Aydar ve Hüseyni milletvekili olarak meclise girdi.
Hepsi yakalandı

Hepsi yakalandı

​PKK'lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi.

​Edremit'ten sonra bir skandal görüntü de İzmir'den geldi.
2023 yeniden <br>şahlanışın sembolü

2023 yeniden
şahlanışın sembolü

​İstikrar ve güven ikliminden taviz yok.

Reform paketi hedefiydi

Reform paketi hedefiydi

​Dijital lira için ilk somut adım.
Washington'da <br>darbe gibi adım

Washington'da
darbe gibi adım

​ABD'li komutan Çin'e Trump garantisi verdi.
Altı yıllık emeğin ürünü

Altı yıllık emeğin ürünü

​Kur'an konularına göre tefsir edildi.
Gebe ölümleri 3 kat arttı

Gebe ölümleri 3 kat arttı

'Kaybettiğimiz hastalarımız maalesef aşısız.'
Yol göründü

Yol göründü

​İlk kez böyle görüntülendi.
Turuncu şehir kalmadı

Turuncu şehir kalmadı

​Müjdeyi Bakan Koca sosyal medya hesabından duyurdu.
Kulüpler tribüne oynuyor

Kulüpler tribüne oynuyor

Spor yasası teklifiyle ilgili banka temsilcileri dinlendi.
Beşiktaş fırsat tepti

Beşiktaş fırsat tepti

​Sayısız gol fırsatına giren Beşiktaş, Dortmund'a 2-1 kaybetti.
Test aşaması tamamlandı

Test aşaması tamamlandı

​Farklı dillerdeki YouTube yorumları çevrilerek gösterilecek.

Washington’da darbe gibi adım: ABD’li komutan Çin’e Trump garantisi verdi
Dünya

Washington’da darbe gibi adım: ABD’li komutan Çin’e Trump garantisi verdi

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in, Trump’ın koltuğu bırakmamak için görevinin son haftalarında Çin’e savaş açabileceği endişesi konusunda iki kez Çin’li mevkidaşı Li Zuocheng’e teminat verdiği ortaya çıktı. Li Zuocheng’i ilk olarak seçim öncesi arayan Milley, ikinci görüşmeyi ise Kongre baskınının ardından yaptı.
PKK’lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi: Hepsi yakalandı
Gündem

PKK’lı teröristler bombaları saklamak için her yolu denedi: Hepsi yakalandı

Operasyonlarda lojistik ağı çöken PKK, kanlı eylemlerde kullanacağı patlayıcıları çikolata, cips, sigara, şampuan kutusu, ayakkabı ve tıraş makinesinin içine gizledi. Ancak bu taktiklerin hiçbiri tutmadı. Polis ve jandarma sınırdan sokulan bu patlayıcıları şehirlere ulaşmadan yakaladı. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2021 yılında terör örgütü PKK’nın planladığı 126 saldırı boşa çıkarıldı. Teröristlerin C4 ve PETN gibi patlayıcıları kamufle etmek için her yola başvurduğu görüldü. Mardin-Şanlıurfa’da durdurulan ticari takside şampuan ve jöle kutusu içine gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi.
Kadın girişimciye 5 milyar lira kredi
Ekonomi

Kadın girişimciye 5 milyar lira kredi

Halkbank’ın Üreten Kadınlar Toplantısı’nın bu ayki durağı İzmir oldu. Kadın girişimcilere yönelik destek paketinden bugüne kadar 50 binin üzerinde girişimcinin faydalandığını aktaran Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Paket kapsamında 5 milyar Türk Lirasına ulaşan kredi hacmi gerçekleşti” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.