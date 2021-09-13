Dünya Fransa medyası Türkiyeyi AByi tehdit eden güçler arasında gösterdi
AVRUPA

Fransa medyası Türkiye’yi AB’yi tehdit eden güçler arasında gösterdi

Fransız gazetesi Le Figaro, Avrupa Birliği’nin geleceğini tehdit edecek ülkeler arasında Türkiye’yi de gösterdi. 'Küresel veya bölgesel güç hedefi olan rakipler' başlığı altında Çin, Rusya ve Türkiye’ye yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa medyası Türkiye’yi AB’yi tehdit eden güçler arasında gösterdi
Fotoğraf: Arşiv

Fransa'da günlük yayımlanan uluslararası etkinliğe sahip Le Figaro gazetesi, “Avrupa önündeki zorluklarla karşı karşıya” başlığı adı altında Avrupa Birliği’ni (AB) tehdit eden güçler ve krizlere ilişkin bir grafik paylaştı.

Grafikte Türkiye ayrıntısı dikkat çekiyor. Türkiye, Avrupa Birliği’nin geleceğini tehdit edecek ülkeler arasında gösteriliyor.

Grafiğe göre AB için tehditler, ‘ülkelerin genişleme emelleri’, ‘siber tehdit-sahte haber’, ‘terör riski’ ve ‘göç krizi’ başlıkları altında toplanmış.

AB'NİN GÖÇ KORKUSU

Küresel veya bölgesel genişleme emelleri olan düşmanlar arasında Türkiye de bulunuyor. Türkiye dışında Rusya ve Çin de AB için küresel tehdit.

Türkiye üzerinden AB ülkelerine doğru gerçekleşecek göç de hazırlanan içeriğe göre Avrupa Birliği için önemli tehdit olarak görülüyor.

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