Fransa medyası Türkiye’yi AB’yi tehdit eden güçler arasında gösterdi

Fransa'da günlük yayımlanan uluslararası etkinliğe sahip Le Figaro gazetesi, “Avrupa önündeki zorluklarla karşı karşıya” başlığı adı altında Avrupa Birliği’ni (AB) tehdit eden güçler ve krizlere ilişkin bir grafik paylaştı.

Grafikte Türkiye ayrıntısı dikkat çekiyor. Türkiye, Avrupa Birliği’nin geleceğini tehdit edecek ülkeler arasında gösteriliyor.

Grafiğe göre AB için tehditler, ‘ülkelerin genişleme emelleri’, ‘siber tehdit-sahte haber’, ‘terör riski’ ve ‘göç krizi’ başlıkları altında toplanmış.

AB'NİN GÖÇ KORKUSU

Küresel veya bölgesel genişleme emelleri olan düşmanlar arasında Türkiye de bulunuyor. Türkiye dışında Rusya ve Çin de AB için küresel tehdit.

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Türkiye üzerinden AB ülkelerine doğru gerçekleşecek göç de hazırlanan içeriğe göre Avrupa Birliği için önemli tehdit olarak görülüyor.