​Merkel Fransa’da Macron’u geçti

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde vatandaşların çoğunluğu, bir “Avrupa Başkanı” seçimi yapılsa, tercihlerinin yakında görevi bırakacak Almanya Başbakanı Angela Merkel olacağını söyledi. Fransa’da çoğunluğun ülkenin cumhurbaşkanı Macron’u değil de Merkel’i tercih etmesi ise araştırmanın en dikkat çekici sonucu oldu. Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi, 12 AB ülkesinden 16 bin kişiye, “Bir Avrupa başkanlığı seçimi olsaydı ve adaylar sadece Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel olsaydı, hangisine oy verirdiniz?” sorusunu yöneltti.
- Fransa dahil olmak üzere 12 ülkenin 11’inde ankete katılanların çoğunluğu tercihini Merkel’den yana kullandı. Sadece Bulgaristan’da “Merkel” ve “Macron” yanıtları yüzde 31 ile eşit kaldı. Merkel en fazla ilgiyi sırasıyla yüzde 58 ile Hollanda, yüzde 57 ile İspanya, yüzde 52 ile Portekiz ve yüzde 46 ile Danimarka’da gördü. Bu ülkelerde Macron’u tercih edeceklerin oranı yüzde 20 civarında kaldı. Fransa’da da Merkel tercihleri Macron’u geçti. Fransa’da ankete katılanların yüzde 32’si “Merkel” tercihini kullanırken, yüzde 26’sı Macron’u seçti.