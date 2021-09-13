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AVRUPA

Fransız Eric Zemmour: Cumhurbaşkanı olursam Müslüman isimlerini yasaklayacağım

Fransa’da 2022 yılında düzenlenecek seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Eric Zemmour, Müslüman isimlerinin kullanılmasını engellemeye yönelik vaatte bulundu. İslam düşmanı açıklamalarda bulunan Zemmour, "Müslümanların yeni doğan çocuklarına Muhammed ismini vermelerini yasaklayacağım" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız Eric Zemmour: Cumhurbaşkanı olursam Müslüman isimlerini yasaklayacağım
Eric Zemmour

Fransa'da, 2022'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklayan Fransız aşırı sağ gazeteci ve yazar Eric Zemmour, İslam'ı ve Müslümanları hedef aldı.

MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI

Konuk olarak katıldığı bir programda konuşan Zemmour, seçilirse özellikle Müslüman isimlerinin yasaklanması için sıkı önlemler alacağını söyledi.

"MUHAMMED'İ ARAMA HAKKI YOK"

Irkçı söylemlerde bulunan Zemmour, "Bir Fransız'ın, oğlu Muhammed'i arama hakkı olmayacak. Müslümanların yeni doğan çocuklarına Muhammed ismini vermelerini yasaklayacağız" ifadelerini kullandı.

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