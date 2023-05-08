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Dünya

Hindistan'ın Kerala eyaletinde turistik tekne battı: 22 kişi öldü

Hindistan'ın Kerala eyaletinde, turistik teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 7'si çocuk 22 kişi hayatını kaybetti.

09:32 . 8/05/2023 Pazartesi
AA
Hindistan tekne kazası

Hindistan tekne kazası

Yerel NDTV'nin haberine göre, ülkenin güneyinde yer alan Kerala'nın Malappuram bölgesinde turistleri taşıyan tekne yerel saatle 19.00'da battı.

Malappuram'ın itfaiye teşkilatı yetkililerinden Moosa Vadakkethil, teknenin batmasının ardından kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Vadakkethil, şimdiye kadar 7'si çocuk 22 kişinin cesedine ulaştıklarını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kazadan kurtulanların, teknenin aşırı kalabalık olduğunu anlattığını aktaran Vadakkethil, teknede 30'dan fazla kişinin olduğunu düşündüklerini belirtti.

Vadakkethil, alabora olan tekneden kurtulan çok sayıda kişinin de olduğuna dikkati çekti.

Başbakan Narendra Modi yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler dolayısıyla üzüntü duyduğunu belirtti.

Modi, kazada yakınlarını kaybedenlere taziyelerini iletti ve tazminat ödeneceğini duyurdu.

Kerala Eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Diğer yandan, yerel NDTV'nin haberinde, teknedekilerin net sayısının bilinmediği ancak 40 kişiye bilet kesilmesine rağmen biletsiz yolcuların da bulunduğu ifade edildi.

Haberde, teknenin güvenlik sertifikası olmadığı belirtildi.




#Hindistan
#Kerala
#turistik tekne
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