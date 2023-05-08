Hindistan'ın Kerala eyaletinde turistik tekne battı: 22 kişi öldü

Son yıllarda yerel paraların ticaret içindeki payı artıyor. Dünya ekonomisinde özellikle Çin’in ağırlığının artmasıyla beraber dünya ekonomisinde yeni bir ekonomik güç olmanın getirdiği avantaj ile Çin Yuanı ’nın da dünyada kabulünü artıracağı beklenmektedir. Çin Yuanı ile birlikte başta BRICS ülkelerinin de (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) ortak para birimine geçmek için yeni arayışları olduğu da bilinmektedir. Dünya ekonomisinde yeni bir ekonomik kutup oluşturma çabasında