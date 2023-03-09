Petrodolara Hindistan darbesi: Enerji piyasasında ABD hegemonyası sallantıda

Küresel alanda, ABD Doları’ndan kaçış hızlanırken, bir darbe de enerji piyasasından geldi. Batılı ülkelerin enerji alanında Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar, doların petrol piyasası üzerindeki hakimiyetini sarsıyor. Yaptırımlara tabi olmayan Hindistan ve Çin gibi büyük fosil yakıt ithalatçısı ülkelerin Rusya ile yaptıkları ticarette yuan ve drahmi gibi dolar dışı yerel para birimlerini kullanması, petrodolar imparatorluğunun tahtını salladı. Dünyanın en büyük 3. petrol ihracatçısı Rusya, Avrupa yaptırımlarından sonra Asya pazarına yöneldi. Rusya ham petrolünü indirimli satarak, Hindistan ve Çin gibi ülkelerle ihracatını artırdı ve bu ülkelerin başlıca tedarikçisi haline geldi. Uzmanlar, Hint müşterilerin ödemeyi kendi para birimleri olan Rupi, Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi ve ve Rus Rublesi ile gerçekleştirmesiyle ABD Doları”nın petrol ticareti üzerindeki hakimiyetinin aşındığı görüşünde. Verilere göre son 3 aylık süreçte yüz milyonlarca dolar değerinde petrol ticareti, farklı para birimleriyle gerçekleşti.