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Dünya

Hindistan ile Fransa'dan askeri hamle

Hindistan ile Fransa arasında ilk kez düzenlenen "FRINJEX-23" adlı ortak askeri tatbikat dün başladı.

11:30 . 8/03/2023 Çarşamba
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FRINJEX-23 tatbikatı

FRINJEX-23 tatbikatı

Hindistan
ile Fransa orduları arasında düzenlenen "FRINJEX-23" adlı ilk ortak askeri tatbikatın dün başladığı bildirildi.
Hindistan Ordusu Güney Komutanlığının Twitter üzerinden yaptığı açıklamada,
"Hint Ordusu ile Fransız Ordusu arasındaki ilk ortak askeri tatbikat FRINJEX 2023, Thiruvananthapuram'da başladı. Tatbikat, iki ulusun orduları arasındaki ortak çalışma ve sinerjiyi artırmayı hedefliyor."
denildi.

Savunma Bakanlığı tarafından 6 Mart'ta yapılan açıklamada, dün başlayan 2 günlük tatbikatın Kerala eyaletinin başkenti Thiruvananthapuram'daki Pangode Askeri Üssü'nde yapılacağı belirtilmişti.

Açıklamada, iki ordunun ilk kez ortak tatbikat düzenlediği bilgisine yer verilmişti.


#Hindistan
#Fransa
#tatbikat
1 saat önce
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Hindistan ile Fransa'dan askeri hamle
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