Meksika'da bir eve hapsedilen 113 göçmen kurtarıldı

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Meksika basınında çıkan habere göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, eyalete bağlı San Luis Rio Colorado kasabasında göçmenlerin zorla tutulduğu eve baskın yaptı.
Yetkililer, kurtarılan kişilerin Kolombiya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Küba, El Salvador, Ekvador, Honduras, Hindistan, Nepal ve Afganistan uyruklu olduğunu ve Ulusal Göç Enstitüsü'ne nakledileceğini bildirdi.
Meksika'da çok sayıda göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla ABD'ye kaçmak isterken, çetelerin ve organize suç gruplarının eline düşüyor.
Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.