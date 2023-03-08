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Dünya

Hindistan Afganistan'a 20 bin ton buğday gönderecek

Hindistan, Birleşmiş Milletlerin Dünya Gıda Programı ile ortaklığının bir parçası olarak Afganistan'a 20 bin ton buğday gönderecek. Buğdayın İran'ın Çabahar Limanı üzerinden teslim edileceği bildirildi.

10:15 . 8/03/2023 Çarşamba
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Hindistan'dan Afganistan'a buğday

Hindistan'dan Afganistan'a buğday

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Yeni Delhi ve Orta Asya ülkelerinin Afganistan'la ilgili ilk ortak çalışma grubuna ev sahipliği yapmasının ardından buğdayın İran'ın Çabahar Limanı üzerinden teslim edileceğini söyledi.


The National'ın haberine göre Hindistan Dışişleri Bakanlığı, toplantıya Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan özel elçiler ve üst düzey yetkililerin katıldığını söyledi.


Yetkililer, bölgedeki siyasi, güvenlik ve insani durum da dahil olmak üzere "Afganistan ile ilgili önemli konuları" görüştüler.


Bakanlıktan yapılan açılamada, "Katılımcılar, tüm Afganların haklarına saygı duyan ve eğitime erişim de dahil olmak üzere kadınların, kız çocuklarının ve azınlık gruplarının üyelerinin eşit haklarını sağlayan, gerçekten kapsayıcı ve temsili bir siyasi yapının oluşturulmasının önemini vurguladılar" ifadelerini kullandı.


#Hindistan
#Afganistan
#buğday
#yardım
3 saat önce
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Hindistan Afganistan'a 20 bin ton buğday gönderecek
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