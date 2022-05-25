Dünya İngiltere Başbakanı Johnson Acı sonuçlara rağmen istifa etmeyeceğim
AVRUPA

İngiltere Başbakanı Johnson: Acı sonuçlara rağmen istifa etmeyeceğim

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs karantinası sırasında Başbakanlıkta düzenlenen partilerle ilgili raporun "acı" sonuçları ve kamuoyunun öfkesine rağmen, istifa etmeyeceğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
İngiltere Başbakanı Johnson: Acı sonuçlara rağmen istifa etmeyeceğim
​İngiltere Başbakanı Boris Johnson

Boris Johnson, kıdemli müsteşar Sue Gray'in, Kovid-19 nedeniyle ilan edilen karantina sırasında Başbakanlıkta düzenlenen partilerle ilgili detaylı raporunu yayımlamasının ardından basın toplantısı düzenledi.

  • Skandalın "tüm sorumluluğunu" üstlendiğini söyleyen Johnson, "İnsanların neden öfkeli olduğunu ve olanlara neden kızdığını anlıyorum." dedi.

Ancak istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Başbakan, "Kararlı bir şekilde, devam etmenin ve vaatleri yerine getirmenin benim işim olduğunu düşünüyorum. (Raporun) sonuçları ne kadar acı ve can sıkıcı olsa da ve ne kadar mahcup edici olsa da ilerlemeye devam etmeliyim ve hükümet ilerlemeye devam etmeli. Böyle de yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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Tepki çeken partiler

İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından sene başında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Başbakan Johnson'a kendi doğum günü partisine katılmaktan para cezası verilmişti.

Johnson, Kovid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından 12 Mayıs'ta özür dilemiş ancak istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Polis soruşturmasının ardından da Gray, raporunu yayımlamıştı. Raporda, Kovid-19 kısıtlamalarının sürdüğü dönemde Başbakanlıkta düzenlenen partilerin çoğunda kuralların ihlal edildiği belirtilerek, temizlik ve güvenlik personelinin de "kabul edilemez" bir muameleyle karşı karşıya kaldığı bildirilmişti.

Raporda, o dönem Başbakanlıktaki yapılan birçok etkinliğin düzenlenmesine izin verilmemesi gerektiğine işaret edilerek, endişelerini dile getiren personele de saygı gösterilmediği kaydedilmişti.

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