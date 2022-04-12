İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a para cezası

İngiliz hükümeti, koronavirüs (Covid-19) karantinası döneminde katıldıkları partilerle gündeme gelen Başbakan Boris Johnson ve Finans Bakanı Rishi Sunak'a para cezası kesileceğini açıkladı.

Başbakanlıkta düzenlenen partiler için daha önce 20 kişiye para cezası verileceği duyurulmuştu.

12 FARKLI ETKİNLİK SORUŞTURULDU

Polis, İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarının ihlal edilmiş olabileceği 12 ayrı etkinliği soruşturdu. Bunlardan en az üçüne Başbakan Boris Johnson'ın da katıldığı biliniyor. Soruşturma çerçevesinde, katılımcıları belirlemek için 100'den fazla kişiye anket gönderildi.

Kısıtlamalar sürerken yapılan partiler, kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuş ve kendi partisinden bazı milletvekilleri Johnson'a istifa çağrısında bulunmuştu.Ancak bu milletvekillerinin bir kısmı Ukrayna'da savaş çıktıktan sonra bu taleplerini geri çekti. Diğerleri ise atacakları adımları belirlemek için polis soruşturmasının tamamlanmasını bekleyeceklerini bildirdiler.

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JOHNSON ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Başbakan Johnson daha önceki açıklamalarında kurallara uyulduğunda ısrar etmişti. Johnson, 2020'nin Mayıs ayında Başbakanlık konutu bahçesindeki içkili partiye katıldığı için özür diledi, ancak bunun bir çalışma etkinliği olduğuna inandığını söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin genel başkan yardımcısı Angela Rayner, "İki ay polisi meşgul eden 12 parti soruşturulduktan ve yüzden fazla kişi sorgulandıktan sonra Başbakanlığın yasaları ihlal etmekten suçlu olduğu ortaya çıktı" dedi. Rayner, "İngiliz halkına aylarca yalan söyleyen Johnson istifa etmeli" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 11 Koronavirüs pandemisinin tüm dünyayı kasıp kavurmaya başladığı 2020 yılında, tüm kısıtlamalarına rağmen Başbakanlık bahçesinde bir partiye katıldığı ortaya çıkan İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, oldukça zor durumda. PARTİ YAPTIĞI İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞTİ<br><br>Etkinliğe katıldığı için özür dileyen ve kendisine gelen tepkiler karşısında üzüntü duyduğunu dile getiren Johnson, buna rağmen ne kimseyi ikna edebildi ne de istifa çağrılarını durdurabildi. Johnson kamuoyunda büyük tepki toplayan olayla ilgili olarak \"Özür dilemek istiyorum. Biliyorum ki, ülke çapında milyonlarca insan son 18 aydır olağanüstü fedakarlıklar yaptı. Büyük ızdırap çektiklerini biliyorum. Yakınları için yas tutamadılar, yaşamlarını istedikleri gibi, istedikleri şeyleri yaparak yaşayamadılar. Başbakanlık'ta kuralları koyan kişiler tarafından kurallara uyulmadığını düşünerek bana karşı yönetimimle ilgili öfke duyduklarını biliyorum\" ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medya kullanıcılarının \"Partici Johnson\" diyerek sorumsuzlukla suçladığı Johnson'ın gittiği bir partideki ışın kılıcıyla ettiği dansın videosu ülkede gündeme oturdu.<br><br> Johnson'ın 2009'da Londra belediye başkanı olduğu dönemde çekildiği ve bir Noel partisinde Londra Meclisi'nin o zamanki başkanıyla dans ettiğini iddia edilen görüntüleri, alay konusu oldu.<br><br> Işın kılıcıyla birlikte dans pistinde kendinden geçmiş bir şekilde dans eden Johnson'ın bu videosu, başbakanın sorumsuz davranışlarının bir simgesi olarak kabul edildi.<br><br> İngiltere'de kriz büyüyor: Boris Johnson bu kez de dans videosuyla gündemde İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın 2020'de salgın kısıtlamalarına rağmen Başbakanlık bahçesindeki bir partiye katıldığını kabul etmesinin ardından ülkede tepkiler giderek artıyor. Johnson'ın kamuoyundan özür dilemesine rağmen istifa çağrıları gelmeye devam ederken, Başbakan'ın eski bir dans videosu sosyal medyaya düştü.

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