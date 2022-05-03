İngiltere Başbakanı Johnson Ukrayna Parlamentosuna hitap etti: Putin'in yenilmez olduğu efsanesine son verdiniz

Rus askerlerinin artık ne yaptıklarını bilmediği gibi bir mazereti olamayacağını ifade eden Johnson, işlenen savaş suçlarının Buça, İrpin ve Hostomel gibi geri çekilmek zorunda kaldıkları yerlerde ortaya çıktığını dile getirdi.

Başbakan Johnson, "Ukrayna kazanacak, Ukrayna özgür olacak." dedi.

'Ukrayna halkı ve ordusu işgale karşı koydu'

Kiev'in günler içinde düşeceğine inananlar olduğunu ve Ukrayna yönetimine sürgünde bir hükümet kurması için teklif götürüldüğünü anlatan Johnson, buna karşın Ukrayna halkı ve ordusunun işgale karşı koyduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın Kiev'e kadar gelen Rus ordusunu yenilgiye uğrattığını söyleyen Johnson, "Putin'in yenilmez olduğu efsanesine son verdiniz, askeri tarihiniz ve ülkenizin tarihindeki en görkemli bölümlerden birini yazdınız." diye konuştu.

REKLAM

İngiliz Başbakan, Ukraynalıların Rus ordusunu Kiev kapılarından döndürerek yalnızca 21. yüzyılın en büyük silahlı başarısını yazmadığını, aynı zamanda "Putin'in tarihi aptallığını, yalnızca bir otokratın yapabileceği devasa hatayı ifşa ettiğini" de söyledi.

"Aynı hatayı tekrar yapamayız"

Johnson, Ukrayna'nın, Kırım'ın ilhak edildiği ve Donbas bölgesinde savaşın başladığı 2014 yılında ilk kez işgal edildiğine işaret ederek, "Gerçekte neler olduğunu kavramakta çok yavaştık. O zaman Vladimir Putin'e getirmemiz gereken yaptırımları toplu olarak uygulamayı başaramadık. Aynı hatayı tekrar yapamayız." ifadesini kullandı.

300 milyon sterlinlik yeni yardım paketi açıkladı

Hiç kimsenin Ukraynalılara bir şey dayatamayacağını vurgulayan Johnson, savaş öncesi tanksavar füzeleri gönderdiklerini anımsatarak, "Şimdi de tanklar ve zırhlı araçlar dahil binlerce çeşit silah gönderiyoruz. Önümüzdeki haftalarda size Brimstone gemisavar füzeleri ve Stormer uçaksavar sistemleri göndereceğiz. Sivilleri saldırı altındaki bölgelerden tahliye etmek ve yetkilileri korumak için zırhlı araçlar sağlıyoruz." bilgisini verdi.

REKLAM

Johnson, 300 milyon sterlinlik (5,5 milyar TL) yeni bir destek paketi açıklayarak, bunlara radarlar, ağır yük İHA'ları ve binlerce gece görüş cihazının dahil olduğunu da bildirdi.

Başbakan Johnson, ayrıca Ukrayna'ya finansman ve insani yardım sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

FOTOĞRAF 13 Tayvan- Çin gerilimi devam ederken, Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama yapıldı. Bakanlık Sözcüsü Sun Li-Fang, Tayvan’a yakın bölgede Çin Halk Cumhuriyetine ait savaş gemilerinin tespit edildiğini duyurarak, Tayvan ordusunun Tayvan’ı çevreleyen sularda ve hava sahasında Çin askeri manevralarını yakından izlediğini ve müdahale edileceğini belirtti. Tayvan’ın yaptığı açıklamadan bir gün önce Japonya Öz Savunma Kuvvetleri Müşterek Kurmay Ofisi, Liaoning uçak gemisi ile yedi muhrip ve tedarik gemisinin Doğu Çin Denizi’nden ayrıldığını ve Pasifik Okyanusu’na girmeden önce Japonya’nın Okinawa ve Miyako adaları arasındaki sulardan geçtiğini duyurmuştu. Çin uçak gemisi savaş grubunun, Tayvan’ın doğusundaki sularda tatbikat yapması bekleniyor. Tayvan hükümeti, Çin'in 2025 yılında adayı tamamen işgal edebilecek kapasiteye ulaşmış olacağı uyarısında bulunmuştu. Hükümetin savunmadan sorumlu üyesi Çiu Kuo-çıng, Savunma Bakanlığının meclise sunduğu, Çin'in 2025'e kadar Tayvan Boğazı'nı abluka altına alabileceği uyarısının yer aldığı raporla ilgili soruları üzerine, \"Çin'in şu anda Tayvan'ı işgal edebilecek kapasitesi var ama 2025'e kadar tam kapsamlı bir işgali yürütebilecek kapasiteye ulaşmış olacak.\" değerlendirmesinde bulunmuştu. Çin'in Tayvan'ı bugün işgal etmesi halinde yüksek bir maliyetle karşılaşacağını ifade eden Çiu, fakat 2025'te bu maliyeti düşürebileceği ve tam kapsamlı bir işgale girişebileceği uyarısını yaptı. Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan \"Çin Cumhuriyeti\" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.<br><br> Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti. Pekin yönetimi, \"Tek Çin\" ilkesini benimseyerek Tayvan’ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor. Rusya Ukrayna savaşından sonra korkutan gelişme: Çin'e ait savaş gemileri tespit edildi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası benzer senaryonun konuşulduğu Çin-Tayvan geriliminde korkutan bir gelişme daha yaşandı. Tayvan Savunma Bakanlığı, Tayvan'a yakın bölgede Çin Halk Cumhuriyetine ait savaş gemilerinin tespit edildiğini ve gerekli müdahalenin yapılacağını açıkladı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder