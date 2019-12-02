Dünya Iraklı parlamenter yeni başbakan için şartları sundu Irak işgalinden sonra herhangi bir hükümette yer almamış biri gerekiyor
ORTADOĞU

Iraklı parlamenter yeni başbakan için şartları sundu: Irak işgalinden sonra herhangi bir hükümette yer almamış biri gerekiyor

Irak’ta 2 aydır süren krizi sonlandırmak için istifa etmeyi kabul ettiğini belirten Başbakan Adil Abdülmehdi’nin meclise sunduğu istifa dilekçesi dün onaylandı. Başbakanın istifasının onaylanmasının ardından açıklama yapan Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Irak Anayasası 76. maddesi uyarınca yeni başbakanı seçmek için Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e teklifte bulunacağını söyledi. Iraklı bir başka parlamenter ise yeni başbakan için şartlarını açıklayarak, "2003'ten beri herhangi bir hükumet veya parlamentoda yer almamış, göstericiler tarafından kabul gören bağımsız, vatansever biri başbakan olmalı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Iraklı bir gösterici, Bağdat’ta devam eden hükümet karşıtı protestolar sırasında Irak bayrağını taşıyor.
Iraklı bir gösterici, Bağdat’ta devam eden hükümet karşıtı protestolar sırasında Irak bayrağını taşıyor.

Irak hükümetinin evsizler için 100 bin konut inşası, 150 bin işsize üç ay maaş gibi vaatleri öfkeli eylemcileri durdurmaya yetmedi. Yaklaşık 400 kişinin ölümüyle sonuçlanan hükümet karşıtı protesto gösterileri Başbakan Adil Abdülmehdi’yi istifa etmeye zorlamıştı. Başbakan Abdülmehdi’nin meclise sunduğu istifa dilekçesi ise dün onaylandı.

Iraklı parlamenter, imza kampanyası başlattı.
Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Irak Anayasası 76. maddesi uyarınca yeni başbakanı seçmek için Cumhurbaşkanı Berhem Salih’e teklifte bulunacağını belirtti.

"Vatansever bir başbakan olmalı"

Iraklı bir başka parlamenter ise yeni başbakan için şartlarını açıklayarak, "2003'ten beri herhangi bir hükumet veya parlamentoda yer almamış, göstericiler tarafından kabul gören bağımsız, vatansever biri başbakan olmalı" ifadesini kullandı.

Irak'ta protestocular gösteri meydanına aslanla geldi
OYNAT 00:24
Irak'ta protestocular gösteri meydanına aslanla geldi
Irak'ta ülke genelinde önü alınamayan protesto gösterileri esnasında ilginç bir görüntü kameralara takıldı. Merkezi hükümete bağlı güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için köpeklerini kullanmaya başlayınca, göstericiler de meydana aslanla geldi.

Ne olmuştu?

Irak Meclisi, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin istifasını, yapılan oylama ile kabul etti. Irak Anayasa’sının 76’ncı maddesine göre meclisin, yeni başbakanı seçmek için 15 gün süresi bulunuyor.

  • Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerden sonra Ekim 2018’de göreve başlayan Adil Abdülmehdi, 29 Ekim’de gösteriler nedeniyle istifasını açıklamıştı.

Güney kentlerinde yas ilan edildi

Irak’ın Zikar ve Necef kentinde geçtiğimiz günlerde 35 kişinin güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesi ve 100’den fazla kişinin yaralanması sonucu kanlı protestolarda yaşamını yitirenler için Necef, Babil, Divaniye, Misan ve Müsenna’da 3 gün yas ilan edildi.

Vaatler durduramadı
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Vaatler durduramadı

Zikar’dan sonra en kanlı protestoların yaşandığı Necef kentinde ise gerilim düşmedi. Necef Valisi Luey el-Yaseri kentte akan kanı durdurmak için hükümeti acilen müdahale etmeye çağırarak, kentte meydana gelen olaylarla ilgili soruşturma yapılması ve suçluların cezalandırmasını istedi.

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Irak'taki kanlı gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Irak'ta art arda patlamalar: 16 yaralı
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Irak'ta art arda patlamalar: 16 yaralı

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifasını kabul etti
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