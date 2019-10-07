Vaatler durduramadı

Irak’ta, salı gününden beri süren protestolarda ölü sayısının 100’ün üzerine çıkması sonrası yönetim, protestocuları yatıştırmak için ilk adımı attı. Irak resmi haber ajansının haberine göre, Bakanlar Kurulu, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin çağrısı üzerine göstericiler başta olmak üzere tüm vatandaşların taleplerini ele almak için olağanüstü toplandı.

Adil Abdülmehdi

ULUSAL İSKAN PROGRAMI

Toplantıda, tüm kentlerde sınırlı ve düşük gelir sahiplerine tahsis edilen arsalara başvuru yolunun açılması, Basra kentinde 4 hafta içerisinde hak edilmiş 17 bin arsanın dağıtımının ise tamamlanmasına karar verildi. Toplantıda ayrıca ülke genelinde 100 bin konut inşasını kapsayan ulusal iskan programı hazırlanması ve uygulanması, en yoksul bölge ve kentlere öncelik verilmesi, valilerin kentlerde ihtiyaç sahibi ailelerin tespiti için komiteler kurması ve bu isimleri iki hafta içerisinde Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğine göndermesi yönünde kararlar alındı.

İŞSİZLERE 3 AYLIK YARDIM

Ayrıca, ülkede yüzde 25’e ulaşan genç işsizliğine yanıt olarak ise, çalışamayacak durumda olan 150 bin işsize üç ay boyunca aylık 147 dolar yardım sağlanması ve bu süre zarfında söz konusu kişiler için ticari mekanlarda büfeler kurulması karara bağlandı. Toplantıda ayrıca protestolarda hayatlarını kaybeden göstericiler ve güvenlik güçlerinin “şehit” kabul edilmesi ve ailelerine tüm hak ve imtiyazların sağlamasına karar verildi. Sağlık Bakanlığı’nın ise güvenlik güçlerinden ve göstericilerden yaralananların tedavisini üstlenmesi, hükümetin yurt dışında tedaviler de dahil tüm masrafları karşılaması da kararlar arasında yer aldı.

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GÖSTERİLER DEVAM ETTİ

Irak yönetiminin açıkladığı reformlara rağmen protestolar dün de devam etti. Başkent Bağdat’ın Sadr bölgesinde, dün sabah erken saatlerde göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı bildirildi. Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Sadr bölgesindeki protestocular hükümete karşı gösteri düzenledi. Güvenlik güçlerinin, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandığı ifade edildi. Ayrıca ülke genelinde internet hizmeti yaklaşık 1 saatliğine tekrar verilse de erişim daha sonra tekrar engellendi.

TV KANALLARI HEDEFTE

Öte yandan, cumartesi akşamı bazı televizyon kanallarının hedef alınmasından sonra dün de Şii Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim’e bağlı Al-Forat TV kanalına füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kanala 3 adet füzeyle saldırı düzenlendi. Söz konusu füzeler kanalın arka bahçesine isabet etti, binada maddi hasar oluştu. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve Irak merkezli Dijlah TV ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi merkezli NRT kanallarının Bağdat ofislerinin yanı sıra Irak merkezli Al-Ahwaz TV’nin Zikar ofisine cumartesi akşamı kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmişti.

Vali Cezairi istifa etti

Felah el Cezairi

Irak’ta Bağdat Valisi Felah el- Cezairi’nin istifa ettiği açıklandı. Irak Devlet Televizyonu’nun haberine göre, Bağdat İl Meclisi, valinin istifa dilekçisini ele almak üzere toplandı. Oturumda yapılan oylamada, 59 il meclis üyesinin oy birliğiyle Bağdat Valisi Cezairi’nin istifası kabul edilirken, vali adaylarına başvuru için 5 gün süre tanındığı belirtildi. Cezairi’nin istifası, 1 Ekim’den bu yana Bağdat başta olmak üzere ülkenin güney kentlerinde yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerin yetersizliği gerekçeleriyle düzenlenen gösterilerin ardından gelmesi dikkati çekiyor.

İran iki sınırı tekrar açtı

İran yönetimi, Irak’taki gösteriler nedeniyle kapattığı Kirmanşah eyaletine bağlı Hüsrevi ile Huzistan eyaletine bağlı Cezzabe sınır kapılarını tekrar açtı. Kirmanşah Valisi Huşeng Bazuvend, Irak’a gitmek isteyen İranlıların Hüsrevi Sınır Kapısı’ndan 08.00-16.30 saatleri arasında geçebileceklerini söyledi. Bazuvend, geceleri Hüsrevi’den geçmenin mümkün olmadığını ve vatandaşların alternatif sınır kapılarını tercih etmeleri gerektiğini belirtti. Cezzabe Sınır Kapısı’nın da kapatıldıktan kısa bir süre sonra tekrar açıldığı bildirildi.