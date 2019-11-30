Dünya Irakta art arda patlamalar 16 yaralı
ORTADOĞU

Irak'ta art arda patlamalar: 16 yaralı

Irak'ın Kerkük kent merkezinde eş zamanlı 3 patlama meydana geldi. Patlamalarda 16 kişi yaralanırken güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada sivilleri yaşadığı bölgelerin hedef alındığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Kerkük'te 3 ayrı patlama meydana geldi.
Kerkük'te 3 ayrı patlama meydana geldi.

Irak'ın Kerkük kent merkezinde eş zamanlı meydana gelen 3 patlamada 16 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre Kerkük'ün Ahmed Ağa Çarşısı'nda 2, Domiz semtinde 1 el yapımı bomba art arda patlatıldı.

Bombaların daha önce yere döşendiği, sivillerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerin hedef alındığı kaydedildi.

Söz konusu saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, buna benzer saldırıları daha önce terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmiş, Irak güçleri, Aralık 2017'de DEAŞ'ın elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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