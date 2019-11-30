Irak'ta art arda patlamalar: 16 yaralı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla Trabzon’da gerçekleştirilen 4. Uluslararası İpekyolu İş İnsanları Zirvesi’nde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Avrasya’yı kucaklayan bir anlayışla, bölge devletlerinin tüm imkanlarını, enerji, hizmetler ve mal ticareti anlamında da güçlendirmesi adına, mega projelerimiz Türkiye’miz tarafından seferber edilmiştir. Bilhassa son dönemde ülkemizin bir bir tamamladığı ve dünyaca takip edilen projeler, küresel ticaretin kavşak noktası olma konumumuzu perçinlediği gibi transit ticarette de vazgeçilmez bir üs haline geleceğimize de işaret ediyor” dedi.