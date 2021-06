İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye ilk mesaj: Yaptırımları kaldırmak zorundasınız

İşgalci İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukların fotoğrafları bir evin enkazında sergilendi

Gazze'de If We Stop Dreaming (Hayal Etmeyi Bırakırsak) Derneği, işgalci İsrail tarafından düzenlenen son saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarından oluşan bir sergi düzenledi.



Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İşgalci İsrail'in geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlediği saldırılar sırasında hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları sergilendi. If We Stop Dreaming (Hayal Etmeyi Bırakırsak) Derneği tarafından düzenlenen sergi, işgalci İsrail'in 14 Mayıs'taki saldırısında yıkılan bir evin enkazı üzerinde gerçekleştirildi.



Sergide, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinli çocukların fotoğrafları, oyuncak bebekler, hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçaklarının karton maketleri yer aldı.