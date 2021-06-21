İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye ilk mesaj: Yaptırımları kaldırmak zorundasınız

İran'ın yeni cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, cuma günü kazandığı seçimlerin ardından ilk basın toplantısında iç ve dış politikaya dair mesajları verdi. Duvar'ın haberine göre; Reisi, İran'ın dış politikasının nükleer anlaşmayla sınırlı kalmayacağını söyledi; ABD'nin Tahran'a yönelik tüm yaptırımlarını kaldırmakla yükümlü olduğunu belirtti. Reisi Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Dış politikamız nükleer anlaşmayla sınırlı olmayacak. Dünyayla etkileşim içinde olacağız" dedi. İran Cumhurbaşkanı, "İran halkının çıkarlarını nükleer anlaşmaya bağlı kılmayacağız" diye konuştu.

DÜNYA İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

Washington'a anlaşma yükümlülüklerini hatırlattı

İran'la Batılı güçler arasında 2015'te yapılan ve ABD'de Donald Trump yönetiminin tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için görüşmelerin sürdüğü bir dönemde seçilen Reisi, Washington'ın bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlattı. İran Cumhurbaşkanı, ABD'nin Tahran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırmasının gerektiğini söyledi.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi’ye tebrik mesajı

Reisi, 2015 anlaşmasını ihlal edenin ABD olduğunu ve AB'nin de sözlerini yerine getirmediğini belirtti.