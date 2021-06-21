Hamaney’in veliahtı

İran’da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, yargı erkinin başkanlığını yürütmekte olan İbrahim Reisi kazandı. 60 yaşındaki Reisi, Dini Lider Ali Hamaney’e yakınlığıyla bilinen bir isim. Reisi’nin bir diğer özelliği de, tıpkı Hamaney gibi “âyetullah” sıfatını taşıyan bir din adamı olması. İran medyasında onun “âyetullah” unvanını hak edecek derecede dini birikiminin bulunmadığı yönünde eleştiriler yer alsa da, Reisi kendine uygun bulduğu bu sıfatı sıklıkla kullanıyor.

İbrahim Reisi’nin, Ali Hamaney’in “dini liderlik” makamının da varisi olacağı, İran’da yaygın biçimde konuşulan konular arasında. Birçok siyasi gözlemciye göre, Hamaney cumhurbaşkanlığına seçilmesini açık bir şekilde desteklediği Reisi’yi kendi yerine hazırlıyor.

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İbrahim Reisi

DEĞİŞİM BEKLENMİYOR

İran’ın Şiîliği yaymaya odaklı dış politika perspektifinin İbrahim Reisi döneminde de değişmesi beklenmiyor. Halen Suriye, Lübnan, Irak ve Yemen’de kendisine bağlı askeri yapılanmalar yoluyla nüfuz oluşturma faaliyetlerini sürdüren İran, Reisi’nin seçilmesinden sonra da aynı siyaseti sürdürecek. İran’ın bölgesel nüfuzunu çok önemseyen Reisi, Barış Pınarı Harekâtı sırasında Türkiye’ye muhalefet eden isimler arasındaydı.

ABD KARŞITLIĞINA DEVAM

Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve ekibi tarafından ABD ile varılan kısmî uzlaşmaya da karşı olan İbrahim Reisi, Amerika ve İsrail karşıtı çizgiyi devam ettirecek. Nükleer anlaşmaya dönülmeye muhalefetiyle öne çıkan Reisi’nin, bu konuda da Dini Lider Hamaney’le birlikte hareket etmesi bekleniyor.

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Seçim kampanyası sürecinde İran halkına ekonomik kalkınma ve işsizliğin ortadan kaldırılması vaatlerinde bulunan Reisi’nin, mevcut politikalarla bunları nasıl sağlayacağı ise merak konusu.

Dini lider, sistemin hâkimi

İran’da cumhurbaşkanları halkın oylarıyla belirleniyor olsa da, sistemin hâkimi tümüyle Dini Lider Ali Hamaney. Önemli konularda Hamaney’in istemediği ve onaylamadığı hiçbir şey gerçekleşmezken, ülkenin bölgesel ve uluslararası arenadaki temel politikasını da yine dini lider belirliyor. İbrahim Reisi’nin seçilmesi, Hasan Ruhani yönetimiyle küçük pürüzler yaşayan Hamaney’in de elini güçlendirecek gibi görünüyor.

Güçlü adaylar elendi

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde, İbrahim Reisi’nin güçlü rakiplerinin elenmesi de, Dini Lider Ali Hamaney’in duruma müdahalesi olarak yorumlandı. Hasan Ruhani’nin yardımcısı İshak Cihangiri, eski Meclis Başkanı Ali Larijani, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve eski İran Devrim Muhafızları Komutanı Said Muhammed, elenen adayların en önemlileri. Halkta karşılığı bulunan adayların seçime sokulmaması sayesinde, İbrahim Reisi de kolay bir zafere imzasını atmış oldu.

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