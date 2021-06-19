Dünya İranın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu
ORTADOĞU

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı belli oldu

İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.

Haber Merkezi AA
İranın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi oldu
İran'da resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhafazakar aday Reisi kazandı.

Ülkede dün yapılan seçimlerin resmi sonuçlarının İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi tarafından açıklanması beklenirken resmi olmayan sonuçlara göre Reisi, seçimleri garantiledi.

Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi
Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi

Reformist aday eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, muhafazakar adaylar eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi de yaptıkları açıklamalarla Reisi'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yaptığı açıklamada halkın seçtiği cumhurbaşkanının belli olduğunu belirterek 45 gün sonra görevi kendisine devredeceğini dile getirdi.

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