Dünya İranın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad Türkiye İran ve Suudi Arabistan bir araya gelmeli AB gibi olabiliriz
ASYA

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye İran ve Suudi Arabistan bir araya gelmeli AB gibi olabiliriz

İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilen eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Gerçek Hayat Dergisi'ne röportaj verdi. Dikkat çekici açıklamalarda bulunan Ahmedinejad, "Suudi Arabistan, Türkiye ve İran bir araya gelerek ileri doğru yakın ve birleştirici bir adım atsalar bu gelişme bölge ülkelerini hızla birleştirecektir. Bölgede eşsiz bir servetimiz var, insan kaynağımız var, kardeşlik kültürümüz, İslâmî ve insânî kültürümüz var" diyerek "Ortadoğu AB gibi olabilir" çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Gerçek Hayat
İran’ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye İran ve Suudi Arabistan bir araya gelmeli AB gibi olabiliriz
Mahmud Ahmedinejad

Gerçek Hayat Dergisi'nden Adem Yılmaz, İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilen İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile konuştu.

Gündemi sarsacak açıklamalarda bulunan Ahmedinejad, Orta Doğu'da Avrupa Birliği gibi birlikteliğin kurulabileceği görüşünü savundu.

"Orta Doğu'da birlik olmamızı istemiyorlar"

Orta Doğu'nun kültür ve enerji başta olmak üzere dünyanın en önemli bölgelerinden birisi olduğunu ifade eden Ahmedinejad, küresel güçlerin dünyaya hâkim olmak için Orta Doğu’ya hâkim olmaya çalıştığını vurgulayarak "Eğer bölge ülkeleri birlik olurlarsa onların hâkimiyetine izin verilmez. Tüm sorunlarımızın kökeni ülkeler arasındaki mesafelerden kaynaklı.

  • Onlar bizim bir olmamızı istemiyorlar. Suudi Arabistan, İran, Türkiye ve tüm bölge ülkeleri arasında ihtilaf olsun istiyorlar" dedi.

"Türkiye İran ve Suudi Arabistan birliği bölge ülkelerini birleştirir"

Suudi Arabistan, Türkiye ve İran'ın bir araya gelerek ileri doğru yakın ve birleştirici bir adım atmasının bölge ülkelerini hızla birleştireceğine inandığını söyleyen Ahmedinejad, "Bölgede eşsiz bir servetimiz var, insan kaynağımız var, kardeşlik kültürümüz, İslâmî ve insânî kültürümüz var, birlik olsak geriye ne sorun kalır ki.

Birbirimizden uzak kalınca Yemen’in, Suriye’nin, Afganistan’ın ve Irak’ın durumu ortada. Gelin hep birlikte oturalım, kardeşçe, adalet ve hürmet esasına göre, milletlerin kendi kaderini tayin etme hakkını resmi olarak kabul ederek bölge meselelerini halledelim" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği gibi olabiliriz

"Şimdi bölgeye baskı uyguluyorlar. Karar alıp Türkiye’ye baskı uyguluyorlar ve Türk parasının değerini düşürüyorlar. Türk halkına baskı uyguluyorlar. Her istediklerinde Suudi Arabistan’a, Irak’a, bize, Körfez ülkelerine baskı uyguluyorlar. Neden böyle olsun ki?" diyen Ahmedinejad, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • Avrupalılar birlik oluşturabiliyorken biz neden oluşturmayalım? Oluşamaz diyenler güçlü bir delil göstersin. Ortak yanlarımız ihtilaflı meselelerimizden yüz kat daha fazla. Buradan davet ediyorum, kardeşçe, tevazu ve alçakgönüllülükle bir araya gelelim, ne kadar çabuk o kadar iyi. Oturup dostane konuşalım, bu şekilde Filistin meselesi ve birçok diğer mesele de rahatlıkla çözülür.

Ahmedinejad'ın Gerçek Hayat'a verdiği röportajın tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.gzt.com/gercek-hay...


Ahmedinejad: Türk milleti karşısında oturarak konuşamam
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İran Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, yıllar sonra suskunuğunu bozdu. TRT'ye verdiği röportajda Türkiye'den övgüyle bahsederken, İslam coğrafyasının refahı için, iki ülkenin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.
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