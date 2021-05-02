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Dünya İran lideri Hamaneyden Dışişleri Bakanı Zarife suçlama ABDnin sözlerini tekrarladı
ORTADOĞU

İran lideri Hamaney'den Dışişleri Bakanı Zarif'e suçlama: ABDnin sözlerini tekrarladı

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani hakkında söyledikleri ile ülkesinde hedef tahtasına oturtulan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e bir tepki de İran lideri Ali Hamaney'den geldi. Zarif'i çıkan ses kaydı nedeniyle suçlayan Hamaney, "İnsan bu sözleri duyunca üzülüyor. Bu sözlerin bazıları düşmanlarımızın konuşmalarının tekrarıdır. Bunlar ABD'nin sözlerinin tekrarıdır." dedi.

Haber Merkezi AA
İran lideri Hamaneyden Dışişleri Bakanı Zarife suçlama: ABDnin sözlerini tekrarladı
Hameney (solda) Zarif (sağda)

Hamaney, Öğretmenler Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada, 18 Haziran'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Zarif'in sızdırılan ses kaydıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Zarif'in sözleri ABD'nin sözlerinin tekrarı"

Zarif'in sızdırılan ses kaydını yayınlayan medya organlarını "İran karşıtı ve düşman medya" şeklinde nitelendiren Hamaney, şöyle devam etti:

  • Bazı ülke yöneticilerinden işitilen sözler hayret ve üzüntü vericidir. İnsan bu sözleri duyunca üzülüyor. Bu sözlerin bazıları düşmanlarımızın konuşmalarının tekrarıdır. Bunlar ABD'nin sözlerinin tekrarıdır.

"ABD İran'dan rahatsız olduğu için Süleymani'yi öldürdü"

Hamaney, ABD'nin İran'ın bölgedeki nüfuzundan rahatsız olduğunu ve Kasım Süleymani'yi bu nedenle öldürdüğünü savunarak, "İran'ın manevi nüfuzunun faktörü olan her şey onlar için kötüdür. Kudüs Gücü ve Şehit Süleymani ile ilgili onların sözlerini tekrarlamamalıyız. Kudüs Gücü İran'ın Batı Asya'daki siyasetini gerçekleştiriyor ve İran'ın buradaki en etkili gücüdür." diye konuştu.

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Ne olmuştu?

Zarif'in Mart 2021'de gazeteci Said Leylaz ile yaptığı ve hükümet arşivlerine kaldırılan röportajı sızdırılarak, 25 Nisan'da Londra merkezli Iran International televizyonu tarafından yayımlanmıştı.

Zarif, söz konusu röportajında Devrim Muhafızları Ordusunu ve eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi dış politikaya müdahaleyle suçlamıştı.

Zarif'in röportajdaki ifadeleri ülkede özellikle muhafazakar kanadın tepkisini çekmiş ve istifa çağrıları yapılmıştı. Zarif gelen tepkiler sonrası özür dilemişti.

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