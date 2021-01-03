Kasım Süleymani'nin intikamını video ile aldılar: İranlılardan garip intikam videosu

İranlılar İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde bir "intikam videosu" yayınladı.
3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülmüştü.
Süleymani'nin birinci ölüm yılı münasebetiyle, dün İran'ın güney doğusunda yer alan Kirman kentinde anma töreni düzenlenmişti.
İNTİKAM VİDEOSU YAYINLANDI
Süleymani'nin ölüm yıldönümüne özel İran, "Büyük İntikam" isimli bir animasyon videosu yayınladı.
Yayınlanan videoda, ABD birliklerine füze ile saldırı tasvir edildi. Videoda Trump'ın konuşma yaptığı sırada önüne ABD askerinin düşmesi dikkat çekti.