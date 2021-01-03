Kasım Süleymani'nin intikamını video ile aldılar: İranlılardan garip intikam videosu

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Lüks cipi güpe gündüz oto yıkamadan çaldılar

İstanbul Ataşehir'de oto yıkamaya bırakılan lüks cip hırsızlar tarafından güpe gündüz çalındı. Şoför koltuğunda oturan hırsızsa yıkamada çalışan personeli oyaladı. O sırada anahtarı alan hırsız otomobile binip hızla kaçtı. Bu sırada bir oto yıkama çalışanı da ezilme tehlikesi yaşadı.