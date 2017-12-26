İşgalci İsrail mahkemesi Cuneydi'yi tekrar yargılayacak

ABD'nin skandal Kudüs kararına Filistin'in her tarafında kararı tepki gösterileri gerçekleştiriliyor. Bu barışçıl gösterilere işgalci İsrail askerleri çoğu zaman gerçek mermi kullanarak karşılık veriyor.

Filistin'deki direnişin sembollerinden olan 22 işgalci İsrail askerinin gözlerini kaparak gözaltına aldığı 14 yaşındaki Fevzi El-Cuneydi'nin serbest bırakılması kararına savcılık tarafından yapılan itirazı kabul edildi. Cuneydi, yarın tekrar yargılanması için yarın bir duruşma daha yapılacak.

İşgalci İsrail mahkemesinin, Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin serbest bırakılması kararına savcılık tarafından yapılan itirazı kabul ettiği belirtildi.

Cuneydi'nin avukatı Ferah Debayise, yaptığı açıklamada, 20 gündür gözaltında tutulan müvekkilinin kefaletle serbest bırakılması yönündeki karara savcılığın yaptığı itirazın İsrail Ofer Mahkemesi tarafından kabul edildiğini söyledi.

REKLAM

Debayise ayrıca, mahkemenin, Cuneydi'nin yargılanması kapsamında yarın yeni bir duruşma yapılmasına karar verdiğini aktardı.

Filistinli Cuneydi, 7 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Ofer Mahkemesi, geçen pazar günü Cuneydi'nin kefaletle serbest bırakılması kararını kabul etmiş, ancak savcılık buna itiraz etmişti.

DÜNYA Direnişin sembol ismi Cüneydi'nin bugün duruşması var

GÜNDEM ABD'nin Kudüs kararına tepki için yürüyor

DÜNYA Mescid-i Aksa vaizi: Türkiye'ye borçluyuz