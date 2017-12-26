Filistin dostları İstanbul’da buluşuyor

Kudüs için atılacak 3'üncü adım için, tüm ülke parlamentolarının Filistin dostluk gruplarının Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump’un Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesine karşı Türkiye’nin başlattığı diplomatik girişimlerde 3’üncü adım için hazırlıklara başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işareti ile başlatılan çalışmalarda ABD’nin BM Genel Kurulu’nun kararına uyması için çalışmalar yürütülecek. Bu kapsamda bütün uluslararası platformlar kullanılacak. Öncelikle üçüncü ülkelerin parlamentolarında bulunan “Filistin Dostluk Grupları”nın bir araya toplanması planlanıyor. İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen toplantı için 2018 yılının başı hedefleniyor. Toplantıya yüksek seviyede katılım olması bekleniyor.

ÇEKİMSER ÜLKELER İLE TEMASA GEÇİLECEK

Trump’ın, BM’de alınan karar kapsamında geri adım atması için farklı platformlarda da yoğun diplomasi yürütülecek. Türkiye’nin, Filistin ve Kudüs konusundaki hassasiyetleri bir kez daha muhataplara anlatılacak ve destek istenecek. Özellikle de BM Genel Kurulu’nda çekimser kalan ülkelerle bu başlıklar paylaşılarak, ülkelerin görüşlerinin Filistin’den yana değiştirmeleri için çaba gösterilecek. Filistin’i tanımayan ülkelerle ile de temas yürütülecek.

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İŞGALİN SONA ERMESİ MASADA

Tüm bu girişimlerin yanı sıra Filistin ve İsrail arasında çözümün bulunması konusu da Türkiye’nin gündeme taşıyacağı diğer konu olacak.