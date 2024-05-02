İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine saldırı: Hizbullah'a ait askeri binalar ve altyapı hedef alındı

Gazze'de 208 gündür işlediği katliamlara rağmen hiçbir hedefine ulaşamayan işgalci İsrail, içeride başarısızlığın gerilimini yaşıyor. Muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, İsrail'in "Deliler tarafından yönetildiği" şeklindeki sözleriyle Netanyahu hükümetini hedef aldı. Koalisyonun ortakları ise her gün yeni bir skandala imza atıyor.