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Dünya

İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine saldırı: Hizbullah'a ait askeri binalar ve altyapı hedef alındı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 3 bölgeye hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda Hizbullah'a ait askeri binaların ve altyapının hedef alındığı belirtildi.

07:22 - 2/05/2024 الخميس
AA
Arşiv
Arşiv

İsrail ordusunun X hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.


Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şab, Mervahin ve Tayr Harfa bölgelerine düzenlenen saldırılarda Hizbullah'a ait askeri binaların ve altyapının hedef alındığı belirtildi.


Saldırıya dair Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı.


İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.




#hizbullah
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#Lübnan
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