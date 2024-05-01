UNICEF Sözcüsü: Refah'ta yeni mezarlıklar inşa edildiğini ve çocuklarla doldurulduğunu gördüm

İngiliz The Guardian gazetesinde kaleme aldığı yazısında Elder, Birleşmiş Milletler'de (BM) çalıştığı 20 yıl boyunca Gazze Şeridi'nde bulunan Han Yunus ve Gazze kentlerindeki yıkımın benzerine şahit olmadığını ve Refah'a düzenlenecek olası kara saldırısından endişe duyduğunu belirtti.
'MEZARLAR ÇOCUKLARLA DOLDURULDU'
İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği ve yaklaşık 1,5 milyon sivilin yaşadığı Refah'ın askeri olarak hedef alınırsa çökeceğini kaydeden Elder, kentte yaklaşık 600 bin çocuğun yaşadığına dikkati çekti.
'BU SAVAŞ İNSANLIĞIN EN KARANLIK REKORLARINI KIRIYOR'
İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki saldırısında Dünya Merkez Mutfağı'nın (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanının hayatını kaybettiği olayı "Gazze için acı bir mihenk taşı" olarak tanımlayan Elder, "Burası Gazze, saldırılara duyulan öfke, yaşanan yeni trajedilerin gölgesinde kayboluyor." vurgusunu yaptı.