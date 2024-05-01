UNICEF Sözcüsü: Refah'ta yeni mezarlıklar inşa edildiğini ve çocuklarla doldurulduğunu gördüm

"Daha kötüye gidebilir mi? Cevap hep evet sanki. 6 ay geçti ve bu savaş insanlığın en karanlık rekorlarını kırıyor. Raporlar, 14 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü gösteriyor. Fakat savaşın hızı ve vahşetinde bir yavaşlama yok. Aksine, işler kötüleşiyor, bu korkutucu gidişatın süreceğine dair açık sözler, tehditler var."