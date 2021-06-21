İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in ilk ziyareti BAE'ye

İsrail Dışişleri Bakanlığı ofisinden yapılan açıklamada, yeni seçilen Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in iki ülkenin ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmesinden bu yana ilk ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştireceği belirtildi.

İlk ziyaret olacak

Sputnik'in haberine göre, açıklamada "Dışişleri Bakanı Yair Lapid önümüzdeki hafta bir İsrailli bakanın Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilk ve tarihi resmi ziyaretini gerçekleştirecek" denildi.

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29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ziyarette, Lapid, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edilecek.

Normalleşme anlaşması

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı. Bu anlaşmanın ardından BAE, İsrail’e Muhammed Mahmud al Haca'yı Büyükelçi olarak atamıştı.

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