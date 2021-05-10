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Dünya BAEli hesaplardan işgalci İsrail güçlerine destek Filistinlilere suçlama
ASYA

BAE’li hesaplardan işgalci İsrail güçlerine destek Filistinlilere suçlama

İşgalci İsrail’in normalleşme sürecine girdiği ülkelerden biri olan BAE’de, Mescid-i Aksa’ya saldırı başlatan İsrail güçlerine destek paylaşımları yapıldı. BAE’li hesaplar, Mescid-i Aksa’yı savaş alanına çeviren İsrail güçleri yerine, saldırılara direnen Filistinli Müslümanları suçladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BAE’li hesaplardan işgalci İsrail güçlerine destek Filistinlilere suçlama
BAE'li sosyal medya kullanıcıları İsrail'e destek verdi.

İşgalci İsrail'in, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti ve saldırısı artarak devam ediyor. İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha saldırdı.

Gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanan işgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’yı adeta savaş alanına çevirdi.

İşgalci İsrail güçleri Kıble Mescidi’ndeki Müslümanlara plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı
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İşgalci İsrail güçleri Kıble Mescidi’ndeki Müslümanlara plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi içinde fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere, göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verdi.

Filistinli Müslümanlar direnmeye devam ederken, İsrail’in normalleşme sürecine girdiği ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) sosyal medyadan İsrail’e destek paylaşımları yapıldı.

İşgal güçlerinin Mescid-i Aksa’ya saldırısı için Filistinli Müslümanlara suçlama yapıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

Paylaşımlardan birinde Filistinlilerin İsrail güçlerine taşla karşılık vermesi eleştirilerek "Bunları kim getirdi?" denildi.

Bir başka paylaşımda ise "Burası toprak ve taş avluya dönüştürdükleri kutsal topraklar. Bu konuda asla barışçıl bir şey görmüyorum. Ayaklanmalar yerine barış inşasına ve ekonomiye yatırım yapılmasını dilerdim" denilerek Filistinlilerin direnişi, "ayaklanma" ifadesiyle eleştirildi.

Suudi Arabistan'lı bir hesapta ise "Müslümanların camide vandallık yapması mümkün mü?" ifadesi kullanıldı.

İşgalci İsrail askerleri köşeye sıkıştırdıkları savunmasız Filistinli genci darp etti
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İşgalci İsrail askerleri köşeye sıkıştırdıkları savunmasız Filistinli genci darp etti
Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. İsrail polisinin genç bir Filistinliye tutuklamadan önce şiddet uygulaması kameraya yansıdı.

İsrail askerlerinin ofisini kuşattığı Kisvani: Gel al onları katliam olmasın
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İsrail askerlerinin ofisini kuşattığı Kisvani: Gel al onları katliam olmasın
İsrail askerleri ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledikleri esnada, Harem-i Şerif'in minaresinden İslam dünyasına seslenerek 'Selahaddin nerede' dite feryat eden Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani ile yanındaki vakıf çalışanları işgalci güçler tarafından camiden zorla çıkarıldı. Eli silahlı askerlerin kapısına dayandığı Kisvani bu esnada telefonda konuştuğu muhatabına, saldırı esnasında bir kadının ofisine sığındığını ve İsrail askerlerinin peşinde geldiğini belirterek şunları söylüyor: 'Bana kapıyı kapatmanın yasak olduğunu söylediler. Gel al onları da katliam olmasın. Çünkü 20'den fazla kişi yaralandı. Gitmek istiyorum. Gidersek bizi vururlar.'

İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'daki kadınları hedef aldı
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İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'daki kadınları hedef aldı
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