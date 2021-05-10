BAE’li hesaplardan işgalci İsrail güçlerine destek Filistinlilere suçlama
İşgalci İsrail’in normalleşme sürecine girdiği ülkelerden biri olan BAE’de, Mescid-i Aksa’ya saldırı başlatan İsrail güçlerine destek paylaşımları yapıldı. BAE’li hesaplar, Mescid-i Aksa’yı savaş alanına çeviren İsrail güçleri yerine, saldırılara direnen Filistinli Müslümanları suçladı.
Filistinli Müslümanlar direnmeye devam ederken, İsrail’in normalleşme sürecine girdiği ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) sosyal medyadan İsrail’e destek paylaşımları yapıldı.
İşgal güçlerinin Mescid-i Aksa’ya saldırısı için Filistinli Müslümanlara suçlama yapıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları:
Paylaşımlardan birinde Filistinlilerin İsrail güçlerine taşla karşılık vermesi eleştirilerek "Bunları kim getirdi?" denildi.
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Bir başka paylaşımda ise "Burası toprak ve taş avluya dönüştürdükleri kutsal topraklar. Bu konuda asla barışçıl bir şey görmüyorum. Ayaklanmalar yerine barış inşasına ve ekonomiye yatırım yapılmasını dilerdim" denilerek Filistinlilerin direnişi, "ayaklanma" ifadesiyle eleştirildi.
Suudi Arabistan'lı bir hesapta ise "Müslümanların camide vandallık yapması mümkün mü?" ifadesi kullanıldı.