BAE'li büyükelçiden Yahudi din adamına ziyaret: Kendisine dua etmesini istedi

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı. Bu anlaşmanın ardından BAE, İsrail’e Muhammed Mahmud al Haca'yı Büyükelçi olarak atamıştı.

HE Mohamed Mahmoud Al Khaja appointed as UAE Ambassador to Israel 🇦🇪 🇮🇱 pic.twitter.com/XKwVXTeCjM — هند مانع العتيبة Hend Al Otaiba (@hend_mana) February 14, 2021

Kendisine dua etmesini istedi

BAE’li Büyükelçi, aşırılık yanlısı Shas partisinin ruhani lideri Yahudi din adamı Şalom Kohen’i ziyaret ederek kendisine dua etmesini istedi.

Yahudi din adamının duasını alan BAE'li büyükelçi, kendisini ülkesinde kurulan dinlerarası diyalog merkezine davet etti.

"İsrail hakkında yanlış bilgi yayıyorlar"

Büyükelçi ayrıca, görüşmede İsrail hakkında Müslüman Kardeşler ve Katar merkezli El Cezire televizyonu tarafından yanlış bilgiler yayıldığını savundu.

