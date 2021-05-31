Dünya BAEli büyükelçiden Yahudi din adamına ziyaret Kendisine dua etmesini istedi
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BAE'li büyükelçiden Yahudi din adamına ziyaret: Kendisine dua etmesini istedi

İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail Büyükelçisi Muhammed Mahmud el Haca, aşırılık yanlısı Shas partisinin ruhani lideri Yahudi din adamı Şalom Kohen’i ziyaret ederek kendisini ‘takdis’ etmesini istedi. BAE’li Büyükelçi, görüşmede "İsrail hakkında yanlış bilgiler yayılıyor" dedi.

Haber Merkezi Diğer
BAEli büyükelçiden Yahudi din adamına ziyaret: Kendisine dua etmesini istedi
BAE'li elçinin ziyaretinden kare.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı. Bu anlaşmanın ardından BAE, İsrail’e Muhammed Mahmud al Haca'yı Büyükelçi olarak atamıştı.

Kendisine dua etmesini istedi

BAE’li Büyükelçi, aşırılık yanlısı Shas partisinin ruhani lideri Yahudi din adamı Şalom Kohen’i ziyaret ederek kendisine dua etmesini istedi.

Yahudi din adamının duasını alan BAE'li büyükelçi, kendisini ülkesinde kurulan dinlerarası diyalog merkezine davet etti.

"İsrail hakkında yanlış bilgi yayıyorlar"

Büyükelçi ayrıca, görüşmede İsrail hakkında Müslüman Kardeşler ve Katar merkezli El Cezire televizyonu tarafından yanlış bilgiler yayıldığını savundu.

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