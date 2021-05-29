İsrail işgalinin demiri BAE’den

İşgalci İsrail’in saldırılarının ardından yaralarını sarmaya çalışan Gazze’ye yardım eli uzatmayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yerleşimcilerin imdadına koştu. BAE, İsrail’e dört bin ton demir gönderecek ve bu ticarettin kazananı işgal topraklarında ev inşa eden yerleşimciler olacak. İsrail Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre büyük bir BAE kargo gemisi önümüzdeki pazar günü İsrail’in güneyindeki Eilat limanına gelecek. Filistinli yazar ve aktivistler Gazze’nin aldığı yaralardan sonra BAE’nın İsrail’e demir sevkiyatı yapmasının kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı.

BU LİMANI İLK KEZ KULLANACAK

“PS VALETTA” adlı BAE kargo gemisi Abu Dabi’den Eilat limanına gelen ilk gemi olacak. Gazetedeki haberde, böylesine büyük bir sevkiyatın Aşdod ve Hayfa limanlarında tıkanıklığa sebep olmaması için Eilat limanın seçildiği belirtildi. 2020’de İsrail ile normalleşme sürecine giren BAE, o günden beri işgalciyle düzinelerce anlaşma imzaladı. Geçtiğimiz aylarda da birçok BAE kargo gemisi Aşdod ve Hayfa limanlarına ulaştı. Öte yandan İsrail’in resmi yayın kuruluşu Kan, ABD’li yetkililerinin Gazze’nin yeniden inşa etme çabalarına katılması için BAE’yi ziyaret ettiğini duyurdu. Ancak BAE, Gazze’nin yeniden inşasına katılmak için bir şart ortaya koydu. Abu Dabi yönetimi Amerikalı yetkililere Hamas’ın rolünün olduğu herhangi bir mekanizmayı finanse etmeyeceklerini iletti.

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İsrail Başbakanı Netanyahu

Binlerce bina yıkıldı

İşgalci İsrail’in 11 gün saldılarının ardından Gazze’de büyük bir yıkım yaşandı. İsrail’in bombalarıyla evler, hastaneler, okullar ve birçok hayati merkez yerle bir edildi. Gazze’nin altyapısı çöktü, yollarda derin çukurlar açıldı, tarım arazileri yok edildi. Geriye büyük bir enkaz kaldı ve yetkililer toplamda 350 milyon dolarlık maddi kayıp olduğunu açıkladı. 1800 konut tamamen yıkıldı. 16 bin 800 konut, 66 okul ve sağlık ocağı hasar gördü. 74 hükümet binası, 300’den fazla ekonomik, endüstriyel ve ticari tesisi bombalandı.

DÜNYA BAE’li hesaplardan işgalci İsrail güçlerine destek Filistinlilere suçlama