Kolombiya’da cezaevinde koronavirüs isyanı: 23 mahkum öldü

Kolombiya’da cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı tedbir talep eden mahkumlar tarafından başlatılan protestolar çatışmaya dönüştü. Başkent Bogota’daki La Modelo hapishanesinde çıkan isyanda 23 mahkum hayatını kaybetti, 83 mahkum ise yaralandı. Çıkan isyanda hapishanede yangın çıktığı ve mahkumların firar etme girişiminde bulunduğu öğrenildi.

İHA Kolombiya'da mahkumlar tarafından başlatılan protestolar çatışmaya dönüştü.

Kolombiya Adalet Bakanı Margarita Cabello Blanco olaya ilişkin yaptığı açıklamada, La Modelo cezaevinde çıkan çatışmada yaralanan 32 mahkumun hastaneye kaldırıldığını söyledi. Ülkedeki farklı cezaevlerinde La Modelo’da olduğu gibi ayaklanmaların ve firar girişimlerinin yaşandığını kaydeden Blanco, isyanda 7 görevlinin de yaralandığını, 2’sinin durumunun kritik olduğunu söyledi.

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Hiçbir mahkumun kaçmasına izin verilmediğini ifade eden Blanco, “Engellenen bir kaçış planı var. Ayrıca bu planın ya da ayaklanmaların ortaya çıkmasına neden olacak bir sağlık sorunu da bulunmuyor. Bugün koronavirüs bulaşmış tek bir mahkum yok” dedi.

Koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Kolombiya’da son yapılan açıklamaya göre 231 koronavirüs vakası bulunuyor.

OYNAT 00:00 Cezaevinde çıkan koronavirüs isyanı kamerada: 23 ölü, 83 yaralı Kolombiya'da cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı tedbir talep eden mahkumlar tarafından başlatılan protestolar çatışmaya dönüştü. Başkent Bogota'daki La Modelo hapishanesinde çıkan isyanda 23 mahkum hayatını kaybetti, 83 mahkum ise yaralandı. Çıkan isyanda hapishanede yangın çıktığı ve mahkumların firar etme girişiminde bulunduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Margarita Cabello Blanco olaya ilişkin yaptığı açıklamada, La Modelo cezaevinde çıkan çatışmada yaralanan 32 mahkumun hastaneye kaldırıldığını söyledi. Ülkedeki farklı cezaevlerinde La Modelo'da olduğu gibi ayaklanmaların ve firar girişimlerinin yaşandığını kaydeden Blanco, isyanda 7 görevlinin de yaralandığını, 2'sinin durumunun kritik olduğunu söyledi. BiP'te paylaş

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