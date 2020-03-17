Dünya Brezilyada koronavirüs isyanı 1350 mahkum firar etti
AMERİKA

Brezilya'da yaklaşık 1350 mahkum koronavirüs önlemleri nedeniyle firar etti

Brezilya'da koronavirüs isyanı: 1350 mahkum firar etti

Brezilya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı alınan önlemler nedeniyle bazı cezaevlerinde isyan çıktığı, farklı kentlerde yaklaşık bin 350 mahkumun firar ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Brezilya'da yaklaşık 1350 mahkum firar etti.
Brezilya'da yaklaşık 1350 mahkum firar etti.

Brezilya'da yayın yapan G1'in haberine göre, ülkenin güneyinde bulunan Sao Paulo eyaletindeki Mongagua, Tremembe, Mirandopolis ve Porto Feliz kentlerindeki çoğunluğu yarı açık cezaevlerinde Kovid-19'un yayılmasına karşı ziyaretlerin ve geçici çıkışların kısıtlandırılması gibi önlemler nedeniyle isyan çıktı.

Mongagua kentinde yaklaşık 400 mahkum kaçtı.

Mirandapolis kentindeki isyanda 926, Taubate'de ise 30 mahkum firar etti.

  • Mahkumların ateş yakarak çıkardığı isyanların, yarı açık cezaevinde bulunan ve 17 Mart için planlanan geçici çıkış izninin Kovid-19 virüsünün yayılması tehlikesiyle ertelenmesinden dolayı çıktığı bildirildi.

Brezilya güvenlik güçlerinin Mongagua'daki yarı açık cezaevinden kaçan 41 mahkumu yakaladığı öğrenildi.

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