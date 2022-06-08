Dünya Kremlinden net mesaj Putin ile Zelenskinin bir araya gelme olasılığı yok
AVRUPA

Kremlin’den net mesaj: Putin ile Zelenski’nin bir araya gelme olasılığı yok

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafı ile barış görüşmelerinin durduğu mevcut şartlarda Rusya lideri Putin ile Ukrayna lideri Zelenski’nin bir araya gelme olasılığının bulunmadığını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Kremlin’den net mesaj: Putin ile Zelenski’nin bir araya gelme olasılığı yok
Foto: Arşiv.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Bu konudaki pozisyonumuz herkesin malumu: en üst düzeyde görüşme yapılabilmesi için bu görüşmenin hazırlığının iyice yapılması gerekiyor. Ukrayna tarafınınsa müzakere sürecinden çıktığını biliyoruz, bu nedenle böyle en üst düzeydeki bir görüşmenin hazırlıklarının yapılması olasılığı bulunmuyor” dedi.

  • Kremlin Sözcüsü ayrıca, Rus tahılının Batı ülkelerine tedariki için buna engel olan Rusya karşıtı yaptırımlarda değişiklikler yapılması gerektiğini, ancak bu konuda somut anlamda görüşme yapıldığını söyleyemeyeceğini kaydetti.

Peskov, “Rus tahılının uluslararası pazarlara tedarik edilmesi için, tahıl taşıyan gemilerin sigortalanması ve Avrupa limanlarına girmesinin önünü kesen doğrudan ve dolaylı yaptırımların değiştirilmesi gerekmektedir. Zira tüm bunlar süreci güçleştiriyor” dedi.

‘Rusya'nın, Rus tahılının uluslararası pazarlara tedariki konusunda Türkiye dışında başka bir ülkeyle görüşüp görüşmediği ve bununla ilgili olarak Rusya'ya uygulanan yaptırımların hafifletilmesinin değerlendirilip değerlendirilmediği' sorusu üzerine ise Peskov, ‘Türkiye ile Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması konusunun görüşüldüğünü, geri kalan konular hakkındaysa tüccarların görüşmeler yürüttüğünü' kaydetti.

Ankara'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya tahılı ile Ukrayna tahılının uluslararası pazarlara ulaştırılmaları konularının birbirinden bağımsız düşünülmemesi gerektiğini ifade etmişti.

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