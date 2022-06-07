Dünya Rusyadaki ceset yığınları kolera salgınına yol açtı
AVRUPA

Rusya'daki ceset yığınları kolera salgınına yol açtı

Yetkililer, Mariupol'da hayatları için savaşan Ukraynalıların kolera salgını tehditi ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Salgın, mezar kazıcılarının ceset yığınlarını gömmeyi başaramaması üzerine şehre yayılmaya başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kolera nedir? Kolera nasıl bulaşır? Kolera tedavisi ve tedavi yöntemleri neler? Kolera belirtileri neler? ceset yığınları kolera salgınına yol açtı
Mariupol'da öldürülenlerden bazıları mezarlara gömüldü ancak ceset yığınları kaldı

Mariupol Limanı, uzun bir kuşatmanın ardından Vladimir Putin'in güçlerine düşmeden önce, özellikle Azovstal çelik fabrikası çevresinde şiddetli çatışmalara sahne oldu. Şehrin belediye başkanının bir danışmanı, sokaklarda çürümeye bırakılan çok sayıda ceset ve bina molozlarının artık içecek arzını kirletmeye başladığını söyledi.

Mariupol’de yeni toplu mezar
DÜNYA
Mariupol’de yeni toplu mezar

Petro Andryushchenko, “ölülerin cesetleriyle ilgili Mariupol gerçeğini aktarmanın zor” olduğunu ve her yerde ceset olduğunu belirtti. Andryushchenko'nın Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

  • "Çürüyen çöplerin yanı sıra tüm bunlar suya, denize, içme suyu kaynaklarına girdi."

Enfeksiyonla savaşmak için kullanılabilecek ilaç ve laboratuvar eksikliği nedeniyle daha da kötüleşen şehirde ölümlerde keskin bir artış olduğunu da sözlerine ekledi.

Mariupol dehşeti: Geride hiçbir şey kalmadı
GÜNDEM
Mariupol dehşeti: Geride hiçbir şey kalmadı
  • Mariupol'da olası bir kolera salgınıyla ilgili korkular, ilk olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından şehrin su borularının ciddi şekilde hasar görmesi sonucu Mayıs ayı ortasında dile getirildi.

Rus işgalinin ardından Mariupol’de günlük hayat: Yıkım içinde yaşama tutunuyorlar
DÜNYA
Rus işgalinin ardından Mariupol’de günlük hayat: Yıkım içinde yaşama tutunuyorlar

Kolera nedir?

Kolera, kirli su ve kontamine olmuş yiyecekler yoluyla yayılan ince bağırsağın bakteriyel bir enfeksiyonudur. Bir kez enfekte olduktan sonra, insanlar birkaç gün içinde hastalığın semptomlarını yaşamaya başlar. Tedavi edilmezse ölümcül olabilir.

Kolera belirtileri ve semptomları

Kolera enfeksiyonu ince bağırsağa saldırdığı için, durumun en yaygın semptomlarından biri şiddetli sulu ishaldir. Ayrıca mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir. İnsanlar ayrıca mide krampları yaşamaktan şikayet edebilir. Bir kişinin kontamine yiyecek veya su içtikten sonra semptomları göstermesi 12 saat ile 5 gün arasında sürebilir.

Koleranın tedavisi mümkün mü?

Bu noktada hastalık tedavi edilmezse semptomlar kötüleşir ve kişi çok hızlı bir şekilde ciddi şekilde susuz kalabilir. Durumun potansiyel olarak ölümcül olmasına rağmen kolera kolayca tedavi edilebilir. Kolera hastaları için en yaygın tedavi, kişinin fazla susuz kalmasını önleyebilen oral rehidrasyon solüsyonudur.

Türkiyede tek örnek

Türkiye'de tek örnek

​300 bin turisti ağırlayacak.
Minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı

Minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı

Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü.
Adaların egemenliği tartışılır

​Bakan Çavuşoğlu 'ihlallerden vazgeçmezlerse' diyerek Yunanistan'ı uyardı.

​Altı yaşındaki çocuk saldırıya uğradı: Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı.

683 yıllık cami görenleri hayran bırakıyor.

​ABD polisi 'boğuluyorum' diyen siyahi adamı kurtarmadı.

​Dünyanın gözü onun üzerinde: Özellikleriyle herkesi mest etti.

Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili satışa sunuldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.