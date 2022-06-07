Rusya'daki ceset yığınları kolera salgınına yol açtı

Mariupol Limanı, uzun bir kuşatmanın ardından Vladimir Putin'in güçlerine düşmeden önce, özellikle Azovstal çelik fabrikası çevresinde şiddetli çatışmalara sahne oldu. Şehrin belediye başkanının bir danışmanı, sokaklarda çürümeye bırakılan çok sayıda ceset ve bina molozlarının artık içecek arzını kirletmeye başladığını söyledi.

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Petro Andryushchenko, “ölülerin cesetleriyle ilgili Mariupol gerçeğini aktarmanın zor” olduğunu ve her yerde ceset olduğunu belirtti. Andryushchenko'nın Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çürüyen çöplerin yanı sıra tüm bunlar suya, denize, içme suyu kaynaklarına girdi."

Enfeksiyonla savaşmak için kullanılabilecek ilaç ve laboratuvar eksikliği nedeniyle daha da kötüleşen şehirde ölümlerde keskin bir artış olduğunu da sözlerine ekledi.

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Mariupol'da olası bir kolera salgınıyla ilgili korkular, ilk olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından şehrin su borularının ciddi şekilde hasar görmesi sonucu Mayıs ayı ortasında dile getirildi.

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Kolera nedir?

Kolera, kirli su ve kontamine olmuş yiyecekler yoluyla yayılan ince bağırsağın bakteriyel bir enfeksiyonudur. Bir kez enfekte olduktan sonra, insanlar birkaç gün içinde hastalığın semptomlarını yaşamaya başlar. Tedavi edilmezse ölümcül olabilir.

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Kolera belirtileri ve semptomları

Kolera enfeksiyonu ince bağırsağa saldırdığı için, durumun en yaygın semptomlarından biri şiddetli sulu ishaldir. Ayrıca mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir. İnsanlar ayrıca mide krampları yaşamaktan şikayet edebilir. Bir kişinin kontamine yiyecek veya su içtikten sonra semptomları göstermesi 12 saat ile 5 gün arasında sürebilir.

Koleranın tedavisi mümkün mü?

Bu noktada hastalık tedavi edilmezse semptomlar kötüleşir ve kişi çok hızlı bir şekilde ciddi şekilde susuz kalabilir. Durumun potansiyel olarak ölümcül olmasına rağmen kolera kolayca tedavi edilebilir. Kolera hastaları için en yaygın tedavi, kişinin fazla susuz kalmasını önleyebilen oral rehidrasyon solüsyonudur.