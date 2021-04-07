Dünya Kuzey Kore lideri Kimden ülkesinin zor durumda olduğu itirafı Yaşam standartlarını iyileştirmeliyiz
ASYA

Kuzey Kore lideri Kim'den ülkesinin 'zor durumda olduğu' itirafı: Yaşam standartlarını iyileştirmeliyiz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, uluslararası yaptırımlar, Kovid-19 salgınının yol açtığı karantina ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülkenin zor durumda bulunduğunu belirtti. Jong-un, bu dönemde halkın yaşam standartlarını iyileştirmenin 'partinin oynayacağı role bağlı olduğunu' söyledi.

Haber Merkezi AA
Kuzey Kore lideri Kimden ülkesinin zor durumda olduğu itirafı: Yaşam standartlarını iyileştirmeliyiz
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'daki habere göre, Kim, ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin "hücre sekreterleri" toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin "çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğunu" ve "şimdiye kadar görülmemiş zor şartlardan geçtiğini" ifade etti.

Kim, partinin tabandaki örgütlenmesi olan 5 ila 30 kişilik işçi gruplarının faaliyetlerinden sorumlu hücre sekreterlerine, bu "en zor durum karşısında" halkın yaşam standartlarını yükseltmesine katkı sağlamalarını istedi.

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DSÖ'ye ülkede Kovid-19 görülmediğini rapor etmişti

Pyaongyang yönetimi, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) gönderdiği son raporda, ülkede hiç Kovid-19 vakası görülmediği iddiasında bulunmuştu.

DSÖ Kuzey Kore Temsilcisi Edwin Salvador, yaptığı açıklamada, ülkenin örgüte gönderdiği raporda, salgının başından 1 Nisan'a kadar 23 bin 121 kişinin test edildiği ve tüm sonuçların negatif çıktığı bilgisini aktarmıştı.

Bu iddiaya göre, Kuzey Kore, "dünyada bugüne dek Kovid-19 vakasına rastlanmayan tek ülke" konumunda bulunuyor.

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