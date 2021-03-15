Kuzey Kore lideri, Beyaz Saray'ın telefonlarına çıkmıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hafta sonu ülke basınında Kuzey Kore ile ilgili çıkan haberlerin sorulması üzerine Psaki, "Kuzey Kore ile iletişime geçmeye çalıştığımız haberlerini teyit edebilirim. Birçok kanalı bunun için kullandık." dedi.

Bu konuda eski yönetimlerden birçok kişiyle de görüştüklerinin altını çizen Psaki, "Kuzey Kore konusunda, Japon ve Kuzey Koreli ortaklarımız ile çalışmaya devam edeceğiz, yeni yaklaşım yolları arayacağız, üç taraflı müzakereler de dahil onların fikirlerini dikkatle dinleyeceğiz. Bizim amacımız diplomasi, hep de böyle oldu. Amacımız, gerginliği azaltmak ancak şu ana kadar karşı taraftan herhangi bir geri dönüş alamadık." diye konuştu.

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AB'li ve İngiltereli tarafları "pragmatik çözüme" davet etti

Psaki, Avrupa Birliğinin (AB), Brexit anlaşmasının Kuzey İrlanda protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere'ye karşı hukuki süreç başlatmasına ilişkin de "AB ve İngiltere hükümetini, Kuzey İrlanda'da zor elde edilen barışı korumak ve geliştirmek için pragmatik çözümleri öncelik edinmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

AB ile İngiltere arasında yapılan Brexit anlaşmasına göre, İngiltere AB'den ayrılsa da Kuzey İrlanda AB'yle Gümrük Birliği içinde kalmayı sürdürecekti.

AB, mart sonundan itibaren İngiltere ve Kuzey İrlanda arasında gümrük kontrollerine başlanmasını istiyordu.

İngiliz hükümeti ise Kuzey İrlanda ile ticaretinde özellikle gıda ve kargo gönderiminde 1 Ekim tarihine kadar gümrük denetimi yapmayacağını bildirmişti. Bunun ardından AB, İngiltere'yi, Brexit anlaşmasını ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.

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İngiltere ise söz konusu protokolü ihlal etmediğini savundu.