Dünya "Bizde hiç koronavirüs vakası yok" diyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ülkesine aşı istedi
ASYA

"Bizde hiç koronavirüs vakası yok" diyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ülkesine aşı istedi

Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından bu yana ülkede herhangi bir vaka görülmediğini iddia eden Kuzey Kore, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı'ndan (GAVI) aşı talep etti. Pyongyang yönetimi şimdiye kadar, binlerce şüpheli vakayı teste tabi tutmasına rağmen ülkede herhangi bir Kovid-19 vakası bildirmemişti.

Haber Merkezi AA
Kim Jong-Un
Kim Jong-Un

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkmasından bu yana ülkede herhangi bir vaka görülmediğini iddia eden Kuzey Kore, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı'ndan (GAVI) aşı talep etti.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Kuzey Kore, Kovid-19 salgını başladığından beri ülkede tek bir vaka dahi bildirmezken, gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişimlerini artırmalarına yardımcı olan Gavi adlı küresel gruptan aşı talep etti ancak Gavi’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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VAKA YOK DEDİLER!

Pyongyang yönetimi şimdiye kadar, binlerce şüpheli vakayı teste tabi tutmasına rağmen ülkede herhangi bir Kovid-19 vakası bildirmedi.

Ülke, virüsün ortaya çıkmasının ardından geçen yıl ocak ayının sonlarında sınırlarını tamamen kapatmış ve uluslararası seyahati yasaklamıştı.

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GAVİ'DEN AŞI İSTEDİ

South China Morning Post gazetesi, martta, yaklaşık 200 Kuzey Koreli askerin Kovid-19’dan öldüğünü ve binlerce kişinin karantinaya alındığını ileri sürmüştü.

İsviçre merkezli bir aşı ittifakı kuruluşu olan Gavi, bugüne kadar ilaç firması AstraZeneca ile 170 milyon dozluk, Johnson Johnson ile de 500 milyon dozluk aşı için anlaşma yapmıştı.

Gavi’nin dağıtacağı aşıların ülkelerin yasal onay süreçlerine bağlı olarak, ilk teslimatlarının 2021'in ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor.

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