Kuzey Kore lideri Kim Jong Un gözyaşları içinde özür diledi!

Kuzey Kore iktidardaki Kore İşçi Partisi’nin kuruluşunun 75. yıldönümünde Pyongyang’da askeri geçit töreni düzenledi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iktidardaki İşçi Partisi'nin 75'nci kuruluş yıldönümünde, yaşadıkları zorluklar nedeniyle halktan gözyaşları içinde özür diledi.

"YETERİ KADAR YANIT VEREMEDİM"

Kıtalararası yeni bir balistik füze ve diğer askeri teçhizatın sergilendiği askeri geçit töreninde konuşan Kim, bir ara gözlüklerini çıkarak gözyaşlarını sildi ve "Halkımız bana güvendi, gökyüzü kadar yüksek, denizler kadar derin umutlarını bana bağladı. Ama ben bunlara yeteri kadar yanıt veremedim. Bunun için çok üzgünüm" dedi.

Kuzey Kore'nin önceki liderleri olan dedesi ve babasına atıf yapan Kim, "Tüm halkın güveni sayesinde, büyük yoldaşlarımız Kim Il-sung ve Kim Jong-il'in davasına sahip çıkma sorumluluğu bana verildi. Ama çabalarım ve samimiyetim, halkımızı hayatlarındaki sıkıntılardan kurtarmaya yetmedi" ifadelerini kullandı.