Dünya Malezya Filistine barış gücü yollamaya hazırız
ORTADOĞU ASYA

Malezya: Filistin'e barış gücü yollamaya hazırız

Malezya hükümeti, İsrail'in sivilleri hedef aldığı Filistin'de gerilimin azalması için Birleşmiş Milletlerden (BM) talep gelmesi halinde Filistin'e barış gücü yollamaya hazır olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
Malezya: Filistine barış gücü yollamaya hazırız
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Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı, İsrail'in Filistin'deki son saldırılarını değerlendirdi.

Bir gazetecinin, Malezya'nın Filistin'e barış gücü kapsamında asker yollayıp yollayamayacağı sorusuna Bakan İsmail, "Bu, BM tarafından karar verilmesi gereken bir konudur. Malezya'nın kendi başına hareket etme durumu yoktur" cevabını verdi.

İsmail, Malezya'nın daha önce BM'nin talebi üzerine Lübnan, Filipinler, Sudan ve Sierra Leone gibi ülkelere barış gücü yolladığını hatırlatarak "BM'nin bu konuda bir talebi olması durumunda Filistin'e barış gücü göndermeye hazırız" dedi.

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