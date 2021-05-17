'Filistin'in cesur kızı' dünyaya seslendi: Filistinli kadınlara da diğerleri gibi sahip çıkın

Ahed Et-Temimi, henüz 11 yaşındayken 2011'de İsrailli askerlere meydan okuduğu için "Filistin'in cesur kızı" olarak anılıyor.

Ahed Et-Temimi, Filistin'de son dönemde İsrail tarafından işlenen insan hakları ihlalleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in işgal ya da abluka altında tuttuğu topraklarda yaşayan Filistinli kadınların acılarının sadece bir iki günle sınırlı olmadığının altını çizen Temimi, onlarca yıldır devam eden İsrail işgali nedeniyle türlü acılara göğüs germek zorunda olan Filistinli kadınlara dünyadan da yeterince destek gelmediğini ifade etti.

Eşleri şehit olan Filistinli kadınların çocuklarına bakmak için hem anne, hem de baba olmak zorunda kaldıklarını ifade eden Temimi, dünyaya şöyle seslendi:

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"Tepkiler yeterli değil"

"Bana göre, uluslararası insan hakları ve uluslararası kadın hakları örgütleri işgal nedeniyle ezilen, öldürülen, baskıya maruz kalan Filistinli kadınlar için yeterli tepkiyi vermiyor. Burada yaşananlar başka bir ülkede olsa, farklı bir gözle bakarlar. Başka bir yerde kadın şiddete maruz kalsa olağanüstü tepkiler verdiklerini görüyorsunuz. Çünkü bize reva görülenler normal sayılıyor. Onların yaşadıkları ise anormal. Sanki biz bunları hak ediyoruz da başkaları etmiyormuş gibi bir bakış söz konusu. Bütün dünyaya söylüyorum. Biz de insanız, beşeriz, herkes gibi. Normal bir hayat yaşamak bizim de hakkımız. Şiddetsiz bir hayat yaşamak bizim de hakkımız."

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"Gözümün önüne annem geliyor"

Temimi, son günlerde Filistinli kadınların işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde veya başka yerlerde İsrail güçlerince darp edildiğini hatırlatarak, "Gazze Şeridi’nde de bombardıman altında olan, enkazın altından cesetleri çıkarılan kadınlar var. Biz Filistin’de bunu hep yaşıyoruz, hep acılarla yaşıyoruz. Bir kadın darp edildiği zaman gözümün önüne hemen annem geliyor." ifadelerini kullandı.

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"Uluslararası toplumun desteğine ihtiyacımız var"

Kadın hakları savunucuları da dahil tüm uluslararası toplumun desteğine ihtiyaçları olduğunu belirten Temimi, "Bizim onların hem medya alanında hem de hukuki alanda yardımlarına ihtiyacımız var. Bu işgalci ve sömürgeci devlete (İsrail) yapacakları en küçük bir baskıya bile ihtiyaç duyuyoruz. Ancak bu sayede mesajımızı doğru bir şekilde dünyaya ulaştırabiliriz." diye konuştu.

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"Vatanlarını savundukları için..."

Temimi, dünyanın başka bir yerinde bir kadın küçük bir hırsızlık yapsa ve polis şiddetine maruz kalsa dahi bu duruma tepki gösterileceğine işaret ederek, vatanlarını savundukları için gözaltına alınan, fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kalan Filistinli kadınların yaşadıkları karşısında sessiz kalındığını vurguladı.

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İsrail cezaevlerindeki kadınların durumu

Temimi, "İsrail hapishanelerinde birçok Filistinli kadın en asgari tedaviden bile mahrum kalabiliyor. İsra Caabis ya da Nurhan Avvad, Şuruk Duveyyat gibi. Cezaevinde yaralı birçok kadın var. Hiç tedavi edilmiyor veya yeterli tedavi görmüyorlar. Gelip onları bir ağrı kesici hapla susturuyorlar. Bu insanlara tek bir yardım yapıldığını görmüyorsun." değerlendirmesini yaptı.

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İşgal nedeniyle kadınların erkeklerden daha farklı sorunlara maruz kalabildiğini belirten Temimi, şöyle devam etti:

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"Hiçbir ayrım gözetilmiyor. Kadının vücut yapısının erkeğin vücut yapısından farklı olduğu, bir erkeğin kaldırabileceklerini bir kadının kaldıramayacağı şeklinde herhangi bir fark gözetilmiyor. Mesela özel hallerinde ihtiyaç duyduklarının karşılanmadığı oluyor. İşte tüm bu ayrıntılar, gözaltında olduğu zaman kadın için çok zor."

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Temimi, cezaevinde çocuklarını emziren annelerin ihtiyacı olan kalsiyum gibi vitaminlere erişiminin de sağlanmadığına dikkati çekti.

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"Ben işgalci askerlerinden ya da Yahudi yerleşimcilerden dayak yiyen Filistinli bir kadına, en azından aile baskısına maruz kalan bir kadına baktıkları gibi bakmalarını istiyorum. Filistinli kadınlara da diğerleri gibi sahip çıkın." diyen Temimi, şunları kaydetti:

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"Filistinli kadının da bu şiddeti hak etmediğini ifade etsinler. Tabi ki; bu çok ağır bir durum. Çünkü bu işgalci, sömürgeci onu öldürme niyetiyle darp ediyor. Sırf hakkını savunduğu için şiddete maruz kalıyor. Onların önünde durup 'Ben evimin, toprağımın, vatanımın işgal edilmesini, sömürülmesini kabul etmiyorum' dediği için darp ediliyor.

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Tüm kadın hakları kuruluşlarından, uluslararası insan hakları kuruluşlarından rica ediyoruz. Filistin davamızda daha fazla yardımlarınıza ihtiyacımız var. Bizim bu davamızda istenilen anlamda yanımızda olmadıklarını görüyoruz."

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı.

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OYNAT 00:55 Filistinli Sanatçı Afifi kendisini darp ederek gözaltına alan işgalci İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi İsrail'in Kudüs'teki terör saldırılarına karşı başlayan protesto gösterilerine Filistinli Sanatçı Meryem Afifi destek verdi. Darp edilerek gözaltına alınan Afifi o anlarda hem işgalcilere hem de kameralara gülümseyerek mesaj verdi.







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FOTOĞRAF 14 Anne tarafından Hollandalı, baba tarafından Filistin kökenli olan ABD'li model Bella Hadid, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıktı. Instagram hesabından yürüyüşte çekilen görüntülerini paylaşan Bella Hadid, İsrail'in hedefi oldu. İsrail devletinin resmi Twitter hesabı, açıkça Bella Hadid’i hedef göstererek son dönemde yaşanan saldırıların haklı olduğunu savundu. Yapılan paylaşımda, “Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı bu bir insanlık sorunu olmalı. Yazıklar olsun” denildi. Hadid, daha önce yayınladığı bir mesajda ise, “Babam ve ailesi 1948’de Filistin’deki evlerinden çıkarıldı ve Suriye’de mülteci oldu, daha sonra Lübnan’da ve daha sonra Tunus’ta. Ailemi ve mirasımı ve Filistin’i seviyorum.” sözlerini dile getirmişti. Hadid, ayrıca İsrail'in saldırılarında ABD'nin de payı olduğunu belirterek, Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz? ifadelerini kullanmıştı. İşgalci İsrail Filistin'e destek veren ünlü model Bella Hadid'i hedefe koydu Filistin kökenli olan ABD'li ünlü model Bella Hadid, eli kanlı İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıkması sonrası İsrail devletinin resmi Twitter hesabında hedef gösterildi.

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FOTOĞRAF 38 İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken ABD'nin birçok kentinde hafta sonunda düzenlenen büyük gösterilere katılan on binlerce kişi, Filistin'e desteklerini, İsrail ile ABD yönetimine tepkilerini ortaya koydu. Amerikalılar, İsrail'e koşulsuz destek veren Biden yönetimine sert ifadelerle tepki gösterdi. Aslen İrlandalı olup sonradan Müslüman olan Mariah Yaseen, Gazze'de yaşananlara dünyanın dikkat kesilmesi ve bir an önce akan kanın durdurulması gerektiğini belirtti. Yaseen, Gazze'de şu an olan şey bir katliamdır ve Batı Şeria ile Kudüs civarında yaşananlar ise korkunç. Bunların Hıristiyanlık, İslam ya da Yahudiliğe hiç saygıları yok. El-Aksa gibi kutsal yerleri tahrip ettiler ve ramazan ayında yapılan ibadete müdahale ettiler. İster Gazze'de bir basın binasını bombalamak, ister kadın ve çocukları bombalamak ve kasıtlı olarak onları öldürmek; bunlar savaş suçlarıdır. dedi. Kendisi de aslen İrlandalı olan Biden'a kızgınlığını dile getiren Yaseen, Biden'ın söylediklerini bir İrlandalı Amerikalı olarak utanç verici buluyorum. Ailem İngiliz işgaline karşı savaştı, halen de savaşıyor. Şu anda (Gazze'de) olan şey bu. Eğer Biden gerçekten İrlandalı Amerikalı ise bunu anlaması lazım. diye konuştu. Filistin'de yaşananların tüm dünyaya anlatılması gerektiğini kaydeden Yaseen, Eğer Filistin'e ve Filistinlilerin haklarına inanmıyorsanız, o zaman adalete inanmıyorsunuz demektir. ifadesini kullandı. Amerikalı Yahudi Laura Whitehorn, çocukluğunda özgürlüğün herkes için olduğunu öğrendiğini ancak bugün gördüklerinin tam tersi olduğunu söyledi. İnsan haklarının herkes için olduğunun altını çizen Whitehorn, İnsan hakları, ırkçı bir devlet yaratıp bazı insanları kendi topraklarından ve evlerinden çıkarmak ve sonra da direnirlerse onları suçlamak değildir. İsrail savaş suçları işliyor ve ABD de bu suçlara tamamıyla ortak. değerlendirmesini yaptı. Whitehorn, Önceden uluslararası toplum siyonizmin ırkçılık olduğunu kabul ederdi fakat ABD bunu tersine çevirmek için tüm gücünü kullandı. Şu an olduğumuz yerde kana susamış bir ülke olan İsrail'i eleştirmek anti-semitizm olarak etiketleniyor ve ben bir Yahudi olarak bu düşünme biçimini tamamen reddediyorum. dedi. Uzun yıllardır siyahilerin hakları için çalışan siyahi insan hakları avukatı Roger Wareham da ABD'de siyahi toplum içinde genel olarak Filistinlilerin özgürlük mücadelelerine bir sempati ve yakınlık olduğunu belirtti. Filistin halkına şu anda olanlar, ABD'de siyahilere olan şeydir, sadece farklı formatlarda etnik temizlik ve soykırımla karşılaştık. yorumunu yapan Wareham, Filistinlilerin mücadelesini bu yönüyle kendi mücadeleleri gibi gördüklerini belirtti. Wareham, İsrail'in saldırıları karşısında hissettiklerini, Bu suçtur ve ABD de İsrail'in Filistin'i işgalini destekliyor. 1948'den bu yana ABD'nin ırkçı bir devlet olan İsrail'e gönderdiği destek 146 milyar doları geçti ki bunlar bizim vergilerimiz. ABD'nin İsrail'i desteklemesine karşıyız, Başkan Biden Gazze'de olanlara karşı net bir pozisyon almalı ve İsrail Uluslararası Ceza Mahkemesi önüne getirilmeli. şeklinde ifade etti. Filistinli Amerikalı Ahmed Halil de bir yandan trajediyi öte yandan zaferi hissettiğini dile getirerek siyonizmin her gün savaş suçu işlediğini ifade etti. Biden yönetiminin İsrail'e verdiği destek için Cehalet, Filistin hakkında, Filistin'in tarihi hakkında ve insan ırkı hakkında bir şey bilmiyorlar. Hepimiz Adem ile Havva'nın çocuklarıyız, kardeş olmalıyız. değerlendirmesini yapan Halil, İsrail'in kadın ve çocukları öldürmesinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurguladı. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade eden Halil, Türk halkına şu mesajı gönderdi: Erdoğan seni seviyoruz. Türkiye'yi seviyoruz. Bizim için Filistin ile Türkiye birdir. Erdoğan ile her zaman gurur duyuyoruz, onu ölümüne seviyoruz. Erdoğan'a canımı veririm, o benim kahramanım, Türk halkı da benim sevdam. Türkiye'yi ziyaret ettiğimde kendimi evimde gibi hissettim. Amerikalı genç Mark Brock Milkovich, Gazze'de İsrail'in saldırılarının acil bir durum olduğunu ve Biden yönetiminin insanların ölümünü durdurmak noktasında yeterince adım atmadığını belirtti. ABD güçlü bir pozisyon almadı, halbuki (Gazze'de) acil bir durum var, bundan dolayı öfkeliyiz. Birçok kişi buna savaş diyor fakat Filistinliler gibi silahsız ve işgal edilmiş bir durumda olduğunuzda... Karşı koyamıyorlar, Gazze'de dünden beri devam eden bombalamalar var ve sığınacakları bir yer yok, açıkçası tam bir hapishane. Bu çatışmayı sona erdirmeliyiz. diyen Milkovich, ABD'nin krizi sona erdirmek için yeterince adım atmamasından rahatsız olduğunu vurguladı. Milkovich, Filistinlilerin savunmasız olduğu yerde İsrail ordusunu fonlayamayız. Filistinliler tamamen savunmasız durumda ve onların insan haklarını tanıma noktasında adım atmalı ve onlar lehine müdahale etmeliyiz. diye konuştu. Filistinli Amerikalı İmad adlı genç ise İsrail'in uygulamalarının etnik temizlik tanımına tam uyduğunu ve bu sürecin 1948'den bu yana devam ettiğini ifade etti. Biden yönetiminden hiçbir beklentisi olmadığını söyleyen İmad, Biden'dan bir şey beklemiyorum, İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolarlık askeri yardım yapıyorlar. Böyle bir yönetimden nasıl yardım bekleyebilirim ki? Onun beni duyması için buraya gelmedim, uluslararası yönetimlerin sesimizi duyması ve Filistinlileri kurtarması için buradayım. ifadelerini kullandı. 35 yıldır Washington'da yaşayan Filistinli Amerikalı Muhanned Kenal ise ilk kez içinde umut olduğunu çünkü sadece Filistinlilerin değil beyaz ya da siyahi Amerikalıların ve diğer dinlerden çok sayıda kişinin kendilerine son bir haftadır destek verdiğini gördüğünü anlattı. Hamas üzerinden İsrail'in Filistinlilere toplu cezalandırma uyguladığını savunan Kenal, İsrail'in eylemleri her anlamıyla savaş suçudur fakat ilk kez bugün bir ümit taşıyorum. dedi. Soyadını paylaşmayan Max adlı beyaz Amerikalı genç de ABD'de Filistin konusundaki farkındalığın arttığını vurgulayarak Bugün gençler, siyahiler, Latinolar ya da beyazlar Filistinlilerle birlikte. İsraillilerin Filistinlilere yaptığı şey vahşilik, yerleşimci kolonyalizmi ve emperyalizmin ürünüdür. İsrail gayrimeşru bir rejimdir. İsrail'e askeri ve ekonomik tüm fonları kesin ve Filistinlilere milyarlarca dolarlık tazminatları ödeyin. sözleriyle tepkisini ortaya koydu. Amerikalılar terör devleti İsrail'i destekleyen Biden yönetimine öfkeli ABD'de hafta sonu başta başkent Washington ve New York olmak üzere birçok büyük kentte düzenlenen gösterilere katılan ve farklı din ve etnik kökenlere mensup Amerikalılar, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e destek veren Joe Biden yönetimine tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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