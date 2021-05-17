AK Parti Sözcüsü Çelik: BM önce bu anlamsız çağrılara son versin

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler'in (BM) eli kanlı İsrail'e karşı tutumuna olan tepkisini dile getirdi.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, 'anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli' diyor.

BM önce bu anlamsız çağrılara son versin.

Çocuk katilleri ile çocukları öldürülenlere eşit çağrı yapıyorlar. Bu siyasi ikiyüzlülüktür.

Bu tarz açıklama İsrail’i daha çok zulüm yapması için teşvik etmekten başka birşey değildir."

Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor.



Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, “anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli” diyor.



BM önce bu anlamsız çağrılara son versin. REKLAM May 17, 2021

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