Dünya Meksikadaki gizli mezardan 11 ceset çıktı
AMERİKA

Meksika'daki gizli mezardan 11 ceset çıktı

Meksika'nın Sonora eyaletinde toplu mezar bulundu. Yetkililer, mezardan çıkarılan cesetlerin ikisi kadın toplam 11 kişiye ait olduğunu kaydetti.

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Haber Merkezi AA
Meksikadaki gizli mezardan 11 ceset çıktı
Foto/arşiv

Meksika'nın Sonora eyaletinde gizli bir mezarda yapılan kazıda 11 cesedin bulunduğu bildirildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı San Luis Rio kasabasında, gizli bir mezardan çok sayıda ceset çıktı.

Yetkililer, mezardan çıkarılan cesetlerin ikisi kadın toplam 11 kişiye ait olduğunu kaydetti.

Kriminal Soruşturma Dairesinden (AMIC) yapılan açıklamada, cesetlerin yanında çok sayıda kişisel eşyanın da tespit edildiğini belirtti.

Kurbanların çeteler arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürüldüğü düşünülüyor.

Meksika'da kayıpları arama komisyonu raporlarına göre, ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.

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